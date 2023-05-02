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ВАКС збільшив заставу нардепу Ісаєнку до майже 27 млн грн

Його підозрюють в організації схеми виведення з держвласності земельної ділянки в Києві.

ВАКС збільшив заставу нардепу Ісаєнку до майже 27 млн грн
Фото: Lb.ua

Апеляційна інстанція Вищого антикорупційного суду збільшила заставу обраному від ОПЗЖ нардепу Дмитру Ісаєнку.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Заставу було збільшено з 6 млн до 26,84 млн грн.

Зазначимо, що НАБУ і САП підозрюють Ісаєнка в організації схеми виведення з державної власності земельної ділянки в Києві, на якій пов’язана з депутатом фірма планувала збудувати житловий комплекс.

Ісаєнко у 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії “Опозиційна платформа - За життя”. Він був під номером 15 у списку як член партії.

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Нагадаємо, що 15 квітня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Ісаєнку.

У березні 2020 року Департамент містобудування та архітектури Києва видав компанії SAGA Development містобудівні умови й обмеження для будівництва житлового комплексу "Новий Поділ" у Києві. Ділянки розташовані в історичному центрі Києва, тому забудовник повинен був отримати погодження в уповноважених органів охорони культурної спадщини. Окрім того, ділянка проєктування потрапляє в санітарно-захисну зону від промислових об'єктів, частина ділянки - це прибережно-захисна смуга, частина - зона будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

Saga Development - девелоперська компанія ексчиновника КМДА Андрія Вавриша. Партнер проєкту - компанія Perfect Group Дмитра Ісаєнка.

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