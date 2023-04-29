Порошенко передав військовим 5 комплексів «Poseidon» та мобільні центри управління

Лідер “Європейської Солідарності» Петро Порошенко передав військовим 5 комплексів БПЛА «Poseidon» та мобільні центри управління. Це – 15 безпілотників та спеціально обладнані кунги на базі вантажівок DAF.



За його словами, таким чином створюються унікальні можливості для пілотів, операторів, артилеристів, розвідників, командирів. Взаємодія через систему захищеного зв’язку з пунктами артилерії дозволяє робити бойове застосування атрилерії максимально ефективним.



У навчальному центрі, який готує операторів безпілотників, закінчився курс підготовки, тож комплекси відправляються у бригади разом із навченими людьми, зазначили у прес-службі «ЄС».

«Ми щодня робили по три вильоти, і вдень, і вночі, і в не дуже гарну погоду. Цей птах дуже крутий, бо має властивість злітати вертикально, сідати вертикально і летіти далі, аніж інші борти і більше по часу. В нього одні переваги», – розповідає військовий.



«Зручно, що є місце, куди їх можна скласти і спокійно переїхати з точки на точку. Великий кліренс – я впевнений, що вона ніде не застрягне», – пояснює боєць переваги мобільного центру управління.

Сума цієї партії техніки перевищує 75 мільйонів гривень. Проєкт реалізується спільно Фондом Порошенка та ГО «Справа Громад».



«Нас мотивує віра в перемогу і віра в наш контрнаступ. Збройні Сили, які ми створили з 2014 року, мають очевидну перевагу – і тактичну, і стратегічну, і оперативну над росіянами, які базуються на стандартах радянської армії. А мотивація українських воїнів, які захищають власні родини, власний народ, власну землю, є просто неспівставною з мотивацією російських чмобіків, вагнерівців та інших нелюдів і бандитів», – переконаний Порошенко.



«Ми робимо все 24 години на добу для того, щоб наблизити нашу перемогу, у яку ми віримо і не маємо жодного сумніву», – додав він.