Печерський суд Києва задовольнив позов Портнова проти журналістки Радіо Свобода Седлецької

Печерський суд Києва задовольнив позов одіозного діяча часів Януковича Андрія Портнова проти керівниці проєкту журналістських розслідувань “Схеми” Наталії Седлецької. Йдеться про справу про захист його честі, гідності та репутації.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

“Суд зобов’язав Наталію Седлецьку спростувати інформацію, поширену у пості, опублікувавши рішення Печерського суду на своїй сторінці у Facebook. Те саме, згідно з рішенням суду, мають зробити видання Громадське, NV, 5 канал та Прямий, які передрукували пост журналістки”, - йдеться у повідомленні.

Таке рішення оголосив головуючий суддя Олексій Соколов.

Втім, захист Седлецької не погоджується із рішенням Печерського суду та готує апеляційну скаргу.

Андрій Портнов, експосадовець часів президентства біглого Віктора Януковича, позивався проти Седлецької восени 2020 року через її пост від 17 серпня 2020 року. Цього дня відбувся підпал автомобіля редакції “Схем”, і Седлецька згадала про те, що Портнов раніше оприлюднив особисті дані водія, включно з номерними знаками спаленого автомобіля. Також політик публічно погрожував “учбово-виховними заходами” редакції розслідувачів.

Внаслідок дій Портнова адвокати “Схем” подали цивільні позови з вимогою вилучити персональні дані водіїв програми та стягнути моральну шкоду. У цій справі Печерський та Київський апеляційний суди стали на бік Андрія Портнова, однак 22 червня 2022 року Верховний суд скасував рішення Печерського і Київського апеляційного судів і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки наклали санкції на ексзаступника голови адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова та звільненого указом президента голову Конституційного суду Олександра Тупицького.