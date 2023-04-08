Зловмисник також передавав росіянам інформацію про дислокацію і переміщення живої сили та техніки ЗСУ.

Жителя Миколаєва, який коригував російські ракеті удари по місту, засудили до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Суд визнав зловмисника винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч.3 ст.114-2 КК України).

Прокурори довели, що засуджений від початку вторгнення РФ збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення українських військових, а також передавав ворогу інформацію про дислокацію і переміщення живої сили та техніки ЗСУ.

Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Крім цього, зловмисник корегував вогонь по будівлях закладів освіти (професійних закладах освіти, загальноосвітніх школах, дитячих садках тощо). Він здійснював постійне спостереження за цілями, які цікавили окупантів, а результати надсилав кураторам закритими канали електронного зв’язку. Тоді отримані дані рашисти використовували для завдання прицільних ракетних ударів.

Наразі коригувальник перебуває під вартою і може оскаржити рішення.

Нагадаємо, раніше до 15 років за ґратами засудили чоловіка, який коригував вогонь окупантів по Харкову. Крім цього, СБУ затримала коригувальника ракетних ударів РФ по Лиману.