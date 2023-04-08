Жителя Миколаєва, який коригував російські ракеті удари по місту, засудили до 8 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Суд визнав зловмисника винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч.3 ст.114-2 КК України).
Прокурори довели, що засуджений від початку вторгнення РФ збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення українських військових, а також передавав ворогу інформацію про дислокацію і переміщення живої сили та техніки ЗСУ.
Крім цього, зловмисник корегував вогонь по будівлях закладів освіти (професійних закладах освіти, загальноосвітніх школах, дитячих садках тощо). Він здійснював постійне спостереження за цілями, які цікавили окупантів, а результати надсилав кураторам закритими канали електронного зв’язку. Тоді отримані дані рашисти використовували для завдання прицільних ракетних ударів.
Наразі коригувальник перебуває під вартою і може оскаржити рішення.
Нагадаємо, раніше до 15 років за ґратами засудили чоловіка, який коригував вогонь окупантів по Харкову. Крім цього, СБУ затримала коригувальника ракетних ударів РФ по Лиману.