Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Словацький міністр оборони заявив, що російські техніки могли навмисне пошкодити винищувачі на авіабазі в Словаччині
Словацький міністр оборони заявив, що російські техніки могли навмисне пошкодити винищувачі на авіабазі в Словаччині
​Квітень. Проміжний фініш
​Квітень. Проміжний фініш
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаПраво

Коригувальник російських ракетних ударів по школах Миколаєва отримав 8 років тюрми

Зловмисник також передавав росіянам інформацію про дислокацію і переміщення живої сили та техніки ЗСУ.

Коригувальник російських ракетних ударів по школах Миколаєва отримав 8 років тюрми
Фото: ukrainepravo.com

Жителя Миколаєва, який коригував російські ракеті удари по місту, засудили до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Підписуйтесь на наш Google News

Суд визнав зловмисника винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч.3 ст.114-2 КК України). 

Прокурори довели, що засуджений від початку вторгнення РФ збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення українських військових, а також передавав ворогу інформацію про дислокацію і переміщення живої сили та техніки ЗСУ.

Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Крім цього, зловмисник корегував вогонь по будівлях закладів освіти (професійних закладах освіти, загальноосвітніх школах, дитячих садках тощо). Він здійснював постійне спостереження за цілями, які цікавили окупантів, а результати надсилав кураторам закритими канали електронного зв’язку. Тоді отримані дані рашисти використовували для завдання прицільних ракетних ударів.

Наразі коригувальник перебуває під вартою і може оскаржити рішення.

Нагадаємо, раніше до 15 років за ґратами засудили чоловіка, який коригував вогонь окупантів по Харкову. Крім цього, СБУ затримала коригувальника ракетних ударів РФ по Лиману.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies