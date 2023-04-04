На Миколаївщині судитимуть групу "гауляйтерів" окупаційної адміністрації Снігурівського району.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Під час окупації у 2022 році Снігурівської територіальної громади загарбники створили так звану "Військово-цивільну адміністрацію Снігурівського району Херсонської області". Нею призначили керувати 47-річного проросійськи налаштованого жителя Миколаєва.

Своїми заступниками зловмисник призначив колишнього міського голову Снігурівки та депутатку районної ради Баштанського району.

Як зазначили в Службі безпеки, йдеться про проросійського пропагандиста Юрія Барабашова, а також ого "підлеглих" очільника Снігурівської міськради Олександра Ларченка та депутатку Тетяну Мезіну.

"На займаних псевдопосадах зловмисники співпрацювали з окупаційною адміністрацією держави-агресора – так званої "ВЦА Херсонської області", висвітлювали свою діяльність в засобах масової інформації, проводили бесіди, наради, зібрання, приймали участь у інших публічних заходах з мешканцями м. Снігурівка, агітувати їх приєднатися до РФ та підтримувати дії країни-агресора", - розповіли в прокуратурі.

Також зловмисники торік у вересні організували та провели псевдореферендум щодо входження до складу Росії.

Їм інкримінують колабораційну діяльність. Наразі зловмисники перебувають у розшуку. Під час звільнення Миколаївщини вони втекли на тимчасово захоплену частину півдня України. Тим часом суд наклав арешт на майно підозрюваних – житлові будинки, квартири, транспортні засоби, земельні ділянки на загальну суму майже 8 млн грн.

Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Нагадаємо, на Дніпропетровщині отримав підозру житель, котрий передавав ворогу розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони.

Також підозру отримав "міністр зв’язку ДНР", який допомагав ФСБ прослуховувати жителів Донецька.