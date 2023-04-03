Адвокати вимагають позбавити Медведчука права займатися адвокатською діяльністю

У 1994 році Медведчук був засновником і президентом ТОВ з іноземними інвестиціями “Міжнародна адвокатська компанія “Бі.Ай.Ем”.

Адвокати Роман Титикало та Ілля Костін подали скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київщини на держзрадника Віктора Медведчука. Він досі є в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Про це повідомляє Рух Чесно.

Згідно з повідомленням, адвокати вимагають позбавити екснардепа права займатися адвокатською діяльністю в Україні. Водночас адвокати просять відвід члену дисциплінарної палати КДКА Аліні Бірюковій, яка також є проректоркою ТОВ “Академія адвокатури України”. Її правники пов’язують із Медведчуком.

Автори скарги зазначають, що у 1994 році Віктор Медведчук був засновником і незмінним президентом ТОВ з іноземними інвестиціями “Міжнародна адвокатська компанія “Бі.Ай.Ем”. Її засновниками також виступали адвокатська контора “Бен-Ісраель і К°” з Ізраїлю та низка фізосіб: Віктор Медведчук, брати Григорій та Ігор Суркіси, Валентин Згурський (в радянський час був головою Київської міськради; у його віданні перебувало ремонтно-будівельне управління, в якому начальником постачання працював Григорій Суркіс), Богдан Губський (гендиректор концерну “Славутич”, народний депутат України III скликання від СДПУ(о), під № 9 у списку), Юрій Лях (колишній комсомольський функціонер та голова правління Українського кредитного банку, співзасновниками якого є Григорій Суркіс і Віктор Медведчук) та Юрій Карпенко.

Крім того, у 1995 році правління Спілки адвокатів України, президентом якої також був Медведчук, заснувало вищий юридичний навчальний заклад – ТОВ “Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”. А вже у 2001 році він був виділений в окремий заклад – Академія адвокатури України, серед засновників якої досі є ТОВ “Міжнародна адвокатська компанія Бі.Ай.Ем” (34 % статутного капіталу).

Нагадаємо, після обміну на українських захисників обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук з'явився в етері пропагандистського телеканалу RT і заявив про створення нового політичного руху, для фінансування якого розширив свій бізнес у РФ.