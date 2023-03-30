​Троє військових РФ, які під час окупації ґвалтували жительку Київщини, отримали підозри

Один окупант за час окупації вчинив насильницькі дії сексуального характеру раз, другий вчиняв такі дії двічі, а третій – протягом тижня кожного дня.

Троє російських військових, які під час окупації ґвалтували жінку на Київщині, отримали підозри.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Окупантів звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За інформацією ОГП, підозрювані – військові 37-мої окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної Зірки бригади (37 ОМСБр, в/ч 69647) ЗС РФ, уродженці Республіки Бурятії, Читинської області та Іркутської області.

Слідство встановило, що торік у березні підозрювані разом з іншими загарбниками окупували один з населених пунктів Київщини. Вони залякували мирне населення, шукали чоловіків та учасників АТО, постійно оглядали всі приміщення цивільних будинків.

"Через 20 днів окупації російські військові, серед яких підозрювані, почали систематично вриватись на подвір’я приватного будинку, де проживали дві жінки та малолітня дівчинка. Робили це завжди в групах по три особи, склад яких постійно змінювався. Підозрювані, постійно демонструючи наявність зброї, беручи до уваги відсутність чоловіків в будинку, по черзі водили одну з жінок до гаражного приміщення, де ґвалтували. Інші в цей час залишались на вулиці з метою подолання можливого опору з боку її родичів та сусідів", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

В ОГП додали, що один окупант за час окупації вчинив насильницькі дії сексуального характеру раз, другий вчиняв такі дії двічі, а третій – протягом тижня кожного дня.

Нагадаємо, станом на початок березня 2023 року Офіс Генпрокурора зафіксував 171 факт сексуального насильства, вчиненого російськими військовими.

Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що Росія використовує сексуальне насильство як зброю війни. Українські прокурори фіксують такі випадки скрізь, де перебували військові РФ.