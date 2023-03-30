Діти та мати живі, і зараз знаходяться за кордоном.

У селищі Здвижівка Бучанського району українські військові знайшли у бліндажі росіян іменні ложечки з датами народження дітей 2006 та 2008 року.

Про це повідомив працівник Дніпропетровського національного історичного музей імені Яворницького Юрій Фанигін.

Ложечки виявили під час розмінування позицій російських окупантів.

"У 2022 році русняві мародери обікрали дітей! Бійці хочуть повернути ці ложечки дітям, їх батькам та родичам. Повернути пам'ять, повернути дитинство. Вони дуже надіються, що усі живі та здорові", –написав Фанигін у фейсбуці 29 березня.

Уже наступного дня він повідомив, що ложечки знайшли власників. Сьогодні їх передали бабусі Людмила яка їх і подарувала. Діти та мати живі, і зараз за кордоном.

Фото: facebook.com/gobackalive

"Тоді у 2022 році родина потрапила у зону боїв під Бучею, потім в окупацію та Чудом Вцілила. В них вкрали та знищили все. Але Ложечки повернулися. У цій історії Чудо все!" – написав Фанигін.

Він подякував усім, хто допоміг знайти власників цих ложечок.

Нагадаємо, Буча – місто-супутник столиці – стала символом нелюдської жорстокості російських окупантів. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Місто болю і страху. Як Буча (не) повертається до мирного життя".

Російська армія скоїла під час окупації Бучанського району понад 9 тис. воєнних злочинів, внаслідок яких загинули 1 700 мирних жителів. Близько 700 людей було вбито у Бучі. Наразі ідентифіковано понад 90 російських військових, причетного до цих злочинів.

31 березня 2022 року захисники України звільнили Бучу з-під окупації російськиї військ. Чимало жертв мали зав’язані за спиною руки, на тілах залишились сліди катувань, багатьох убивали під час спроби евакуюватись – попри застережні написи "ДЕТИ" на авто. Загалом, за інформацією міського голови Бучі Анатолія Федорука, тіла майже 85% убитих мають отвори від куль. Тобто, це не випадкові жертви війни, росіяни убивали умисно.

У квітні минулого року пПрезидент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм та відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала різанину в Бучі.