В Авдіївці інфраструктура розбита повністю, немає жодної вцілілої будівлі, - голова міської військової адміністрації

Інфраструктура Авдіївки Донецької області повністю знищена внаслідок російських обстрілів. У місті не залишилося жодної вцілілої будівлі, а житловий фонд зруйновано на 80%.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталія Барабаша.

"Інфраструктура розбита повністю - не працює нічого. Житловий фонд більш ніж на 80% зруйнований - це те, що вже неможливо відновити, відремонтувати, а лише зносити і заново будувати. Наразі жодного вцілілого будинку. У місті, напевно, ще з літа немає жодної вцілілої будівлі. А загалом у нас було 149 багатоповерхових і близько чотирьох тисяч приватних будинків", - сказав він в інтерв'ю агентству.

Барабаш зазначив, що взимку місцеві жителі, які залишилися в місті, опалювали свої будинки за допомогою печей-буржуйок, яких "дуже багато надали і волонтери, і держава", а також коштом субвенції з держбюджету було закуплено паливо для буржуйок.

Нагадаємо, у березні окупанти визнали, що міста Попасна більше не існує. Раніше окупанти казали про недоцільність відновлення зруйнованого ними міста, тепер закріпили це рішення на "законодавчому" рівні.