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Окупанти визнали, що міста Попасна більше не існує, - Луганська ОВА

Раніше окупанти казали про недоцільність відновлення зруйнованого ними міста, тепер закріпили це рішення на "законодавчому" рівні.

Окупанти визнали, що міста Попасна більше не існує, - Луганська ОВА
Знищена окупантами Попасна
Фото: EPA/UPG

Попасну окупанти не враховують вже офіційно – населеного пункту немає серед міських та муніципальних округів.

Про це повідомляє Луганська ОВА. 

“У так званій «лнр» уведені в дію «закони» «Про адміністративно-територіальний устрій» та «Про утворення на території «лнр» міських та муніципальних округів». Зокрема, ухвалені 11 міських та 17 муніципальних округів (районів). В жодному з переліків немає Попасної”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що якщо раніше окупанти тільки казали про недоцільність відновлення міста, яке самі ж і зруйнували, то днями своє рішення вони закріпили на "законодавчому" рівні.

Населені пункти колишнього району підпорядкували найближчим містам. 

Нагадаємо, нещодавно Міноборони Британаії заявило, що застосування американських RAAM допомогло уповільнити російські штурми. Частково це пояснюється застосуванням Україною протитанкових мінних систем.

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