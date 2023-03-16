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На окупованій Донеччині росіяни створили “нотаріальну палату”, аби легалізувати мародерство

Також “нотаріуси” потрібні, аби наростити темпи паспортизації.

На окупованій Донеччині росіяни створили “нотаріальну палату”, аби легалізувати мародерство

Окупаційна адміністрація захопленої території Донецької області оголосила про створення “нотаріальної палати”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Фактично імітація правового поля потрібна окупантам аби легалізувати мародерство покинутих будинків, мешканці яких виїхали через бойові дії та подальшу окупацію регіону РФ”, – йдеться у повідомленні. 

Також “нотаріуси” потрібні, аби наростити темпи паспортизації, адже нові документи щодо правовласності реєструватимуться лише з російським паспортом, а без документа майно власника можуть оголосити “безгосподарчим” й потім відібрати.

Зазначимо, раніше росіяни створили “нотаріальну палату” на захоплених районах Запорізької області.

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Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області російські загарбники будуть проводити "планові огляди житлового фонду".

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