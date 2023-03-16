На окупованій Донеччині росіяни створили “нотаріальну палату”, аби легалізувати мародерство

Окупаційна адміністрація захопленої території Донецької області оголосила про створення “нотаріальної палати”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Фактично імітація правового поля потрібна окупантам аби легалізувати мародерство покинутих будинків, мешканці яких виїхали через бойові дії та подальшу окупацію регіону РФ”, – йдеться у повідомленні.

Також “нотаріуси” потрібні, аби наростити темпи паспортизації, адже нові документи щодо правовласності реєструватимуться лише з російським паспортом, а без документа майно власника можуть оголосити “безгосподарчим” й потім відібрати.

Зазначимо, раніше росіяни створили “нотаріальну палату” на захоплених районах Запорізької області.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області російські загарбники будуть проводити "планові огляди житлового фонду".