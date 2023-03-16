У Росії розповсюджують фейк про “психіатричні захворювання українських солдатів на передовій”

“Лікарні України не справляються з обсягом солдатів із психіатричними захворюваннями”.

Російські ЗМІ рф повідомили дезінфомрацію з посиланням на секретаря ради безпеки РФ Миколу Патрушева, що “ситуація з американським безпілотником підтвердила, що США безпосередньо беруть участь у бойових діях в Україні”.

Про це повідомили у Центрі дезінформації при РНБО.

Окрім того, окупанти написали, що “лікарні України не справляються з обсягом солдатів із психіатричними захворюваннями”.

“Люди надто довго перебувають на передовій і в певний момент здаються”, – розповсюдили фейк російські “журналісти”.

Речниця російського МЗС Марія Захарова маніпулювала, коментуючи слова міністра культури України Олександра Ткаченка щодо того, що члени УПЦ (МП) можуть залишитись у Києво-Печерській лаврі, якщо перейдуть до Православної церкви України.

“Прямим текстом, без жодного збентеження київський режим озвучив злочинну логіку: свобода віросповідання в Україні перебуває в заручниках у бандитів на Банковій”, – заявила вона.

Нагадаємо, так званий прокурор невизнаного Придністров’я Анатолій Гурецький поширив дезінформацію, що за вказівкою Служби безпеки України у місті Бендери готувався теракт проти делегації ОБСЄ.