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У Росії розповсюджують фейк про “психіатричні захворювання українських солдатів на передовій”

“Лікарні України не справляються з обсягом солдатів із психіатричними захворюваннями”. 

У Росії розповсюджують фейк про “психіатричні захворювання українських солдатів на передовій”

Російські ЗМІ рф повідомили дезінфомрацію з посиланням на секретаря ради безпеки РФ Миколу Патрушева, що “ситуація з американським безпілотником підтвердила, що США безпосередньо беруть участь у бойових діях в Україні”. 

Про це повідомили у Центрі дезінформації при РНБО.

Окрім того, окупанти написали, що “лікарні України не справляються з обсягом солдатів із психіатричними захворюваннями”. 

“Люди надто довго перебувають на передовій і в певний момент здаються”, – розповсюдили фейк російські “журналісти”. 

Речниця російського МЗС Марія Захарова маніпулювала, коментуючи слова міністра культури України Олександра Ткаченка щодо того, що члени УПЦ (МП) можуть залишитись у Києво-Печерській лаврі, якщо перейдуть до Православної церкви України.

“Прямим текстом, без жодного збентеження київський режим озвучив злочинну логіку: свобода віросповідання в Україні перебуває в заручниках у бандитів на Банковій”, – заявила вона. 

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Нагадаємо, так званий прокурор невизнаного Придністров’я Анатолій Гурецький поширив дезінформацію, що за вказівкою Служби безпеки України у місті Бендери готувався теракт проти делегації ОБСЄ.

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