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Росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї, - Держдепартамент

Таким чином РФ порушує Конвенцію про біологічну зброю.

Росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї, - Держдепартамент
Фото: EPA

Держдепартамент США вважає, що Росія не лише продовжує поширювати дезінформацію, але й сама займається створенням біологічної зброї. 

Про це повідомляє Укрінформ.

“Сполучені Штати вважають, що Росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї на порушення своїх зобов’язань за Конвенцією про біологічну зброю”, - заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Він підкреслив, що РФ багато років поширює дезінформацію, у тому числі про так звані “лабораторії біологічної зброї” в Україні для виправдання свою агресію. 

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Цим займаються не лише пропагандистські ЗМІ, але й парламент РФ, інформаційні вебсайти, пов’язані з російською розвідкою, й так звані експерти.

“Ці суб’єкти працюють разом, щоби постійно, по краплині наповнювати інформаційне середовище брехливими наративами з метою створення ілюзії великої кількості голосів, які повторюють один одного”,-  підкреслив Прайс.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Росії розповсюдили дезінформацію про те, що "США проводили в Україні експерименти, пов’язані з ВІЛ-інфекцією, зокрема над військовими".

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