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США заявили, що продовжать польоти над Чорним морем попри інцидент із безпілотником та російським винищувачем

До речі, безпілотник усе ще не знайшли.

США заявили, що продовжать польоти над Чорним морем попри інцидент із безпілотником та російським винищувачем
Фото: ОПУ

США продовжуватимуть польоти над Чорним морем, і їх не зупинить перехоплення Росією безпілотника у міжнародному повітряному просторі, повідомляє CNN.

Таку заяву зробив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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"Якщо повідомлення полягає в тому, що вони хочуть утримати або відмовити нас від польотів і операцій у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, то це повідомлення не буде виконано, тому що цього не відбудеться", - сказав Кірбі,.

Він наголосив, що Чорне море "не належить жодній країні" і що вони мають намір "продовжувати робити те, що нам потрібно для інтересів нашої національної безпеки у цій частині світу".

За інформацією військових США, дрон усе ще не знайшли. 

Нагадаємо, російський літак-винищувач зранку 14 березня зіткнувся з американським безпілотником-розвідником MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Reaper та два літаки Су-27 Flanker літали над міжнародними водами над Чорним морем, коли один із російських винищувачів навмисно пролетів перед безпілотником і скинув пальне. Так літак пошкодив пропелер американського безпілотника. Це змусило США збити свій дрон у нейтральних водах Чорного моря.

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