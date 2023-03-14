США заявили, що продовжать польоти над Чорним морем попри інцидент із безпілотником та російським винищувачем

США продовжуватимуть польоти над Чорним морем, і їх не зупинить перехоплення Росією безпілотника у міжнародному повітряному просторі, повідомляє CNN.

Таку заяву зробив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Якщо повідомлення полягає в тому, що вони хочуть утримати або відмовити нас від польотів і операцій у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, то це повідомлення не буде виконано, тому що цього не відбудеться", - сказав Кірбі,.

Він наголосив, що Чорне море "не належить жодній країні" і що вони мають намір "продовжувати робити те, що нам потрібно для інтересів нашої національної безпеки у цій частині світу".

За інформацією військових США, дрон усе ще не знайшли.

Нагадаємо, російський літак-винищувач зранку 14 березня зіткнувся з американським безпілотником-розвідником MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Reaper та два літаки Су-27 Flanker літали над міжнародними водами над Чорним морем, коли один із російських винищувачів навмисно пролетів перед безпілотником і скинув пальне. Так літак пошкодив пропелер американського безпілотника. Це змусило США збити свій дрон у нейтральних водах Чорного моря.