МЗС запросило в Україну губернатора Флориди, який назвав війну з Росією "територіальною суперечкою"

"Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення Росії та загрози, які воно становить для інтересів США", - зазначив речник відомства.

Міністерство закордонних справ запросило в Україну губернатора Флориди Рона Де Сантіса, який назвав війну з Росією "територіальною суперечкою"

Про це повідомив у твітері речник МЗСУ Олег Ніколенко.

Речник висловив упевненість, що "як колишній військовий, відправлений у зону бойових дій, губернатор Рон Де Сантіс знає різницю між "суперечкою" та війною".

"Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення Росії та загрози, які воно становить для інтересів США", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, в інтерв'ю одному з американських телеканалів Де Сантіс заявив, що підтримка України від зазіхання РФ на її суверенітет не відповідає національним інтересам США і додав, що Штати все більше втягуються в "територіальну суперечку" між Україною та Росією.

Раніше МЗС викликало посла Угорщини через скандальну заяву тамтешнього прем'єра Віктора Орбана. Під час спілкування із журналістами Орбан порівняв нашу державу з «Афганістаном» і назвав її «нічийною землею».