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Київ отримав першу партію броньованих автомобілів швидкої допомоги, - Кличко

Спонсором виробництва та передачі швидких є Міністерство оборони Люксембургу.

Київ отримав першу партію броньованих автомобілів швидкої допомоги, - Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

Київ отримав першу партію броньованих автомобілів швидкої допомоги від британської фабрики «O&H Venari», які замовляла столична влада. Ці швидкі буде передано Збройним силам України. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Влітку минулого року під час зустрічі з представниками британської фабрики «O&H Venari» ми домовилися про виготовлення 14 таких спеціальних транспортних засобів. І сьогодні керівник фабрики пан Олівер Нортон приїхав до столиці України, щоб передати першу партію – вісім броньованих швидких. Дві з них вже прибули до Києва, ще шість – в дорозі. Автівки ми передамо нашим захисникам – Збройним Силам України на передову, де вони сьогодні так потрібні. Адже кожне таке авто врятує життя не одного українського захисника», - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також зазначив, що спонсором виробництва та передачі швидких є Міністерство оборони Люксембургу. Він подякував за дуже цінну допомогу керівництву «O&H Venari», Міністерству оборони Люксембургу та представникам люксембурзької неприбуткової організації LUkraine, яка об’єднує українську громаду та допомагає Україні.

Британська фабрика «O&H Venari» належить до концерну «Venari Group», який має два основних спеціалізованих підрозділи, визнаних на світовому рівні. Виробляють вони автомобілі швидкої допомоги та пожежні авто. Підрозділ з виробництва швидких, розташований у Східному Йоркширі, є найстарішим і найбільшим заводом у Великій Британії.

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