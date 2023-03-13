Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"

Про те, як рік тому встояла Охтирка, з якими труднощами довелося зіштовхнутися і як триває відбудова міста сьогодні, Рух ЧЕСНО спілкувався з міським головою Павлом Кузьменком у рамках спецпроєкту з LB.ua.

У перші тижні повномасштабного вторгнення місто зазнало ударів забороненими міжнародним правом термобаричними вакуумними бомбами, була пошкоджена вся критична інфраструктура, а від приміщення міської ради залишилася тільки частина фасаду.

Місто Охтирка, що на Сумщині, встояло на початку великої війни . До кордону з Росією трохи більш як 30 кілометрів, але ворог так і не окупував його. Для країни було стратегічно важливо стримати окупантів і не пустити далі — в центральну частину, до Полтавщини, або не відкрити ще один шлях до Харківщини, який дозволив би взяти область в оточення.

Фото: gazeta.ua Павло Кузьменко

Виклики війни

Що було найважче у перші місяці повномасштабного вторгнення?

Зустрічаюся з багатьма колегами з інших міст, і ніхто не розповідає про перші дні війни. Їхні розповіді починаються з початку березня. Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде. З третього дня війни ми знали, що таке авіація і що для неї кордонів не існує взагалі.

Може все бути розписано покроково на папері, але ніхто не зважає на те, що коли активна фаза бойових дій, то всі сили місцевого самоврядування, а це в першу чергу люди, будуть рятувати свої сім’ї.

У перші дні ми, на жаль, не вели відеофіксацію, і немає багатьох відеопідтверджень військових злочинів. Багато хто вважає, що наші дії були координовані, але ні. Всі рішення були прийняті самостійно, а потім, як з’ясувалося, було зроблено багато помилок: не проведені сесії, не прийняті рішення, не підтверджені документи.

Тоді більшість рішень приймали на особистих ставленнях. Ми не знали, чи буде у нас завтра, і повинні були зробити певні дії вже.

Фото: надано автором

Якою була комунікація з центральною владою або силовими структурами?

В усіх прикордонних областях СБУ поїхала, поліції також не було. Усі вони пояснювали це тим, що був наказ, який вони мали виконувати, тому і доручень для нас ніяких не було.

У перший день війни, близько обіду, у нас з’явилися перші поранені орки, яких привезли до лікарні. Я телефонував начальнику СБУ, щоб запитати, що робити з цими, так би мовити, полоненими, то у відповідь я почув: “Ти лікар, ти і розбирайся”. Зараз усі ці люди отримали підвищення у званнях.

Перші документи щодо наших дій, які нас змусили підписати, були в середині квітня. І там дуже цікаві документи, про те, кого ми першочергово повинні евакуювати і про кого повинні дбати. І це не діти або пенсіонери, а перелік чиїхось рідних і близьких.

Завдяки чому Охтирку не змогли окупувати? Злагоджена робота ЗСУ? Цивільні здавали позиції?

24 лютого у своєму відеозверненні я назвав ворога ворогом, Путіна – вбивцею, і я розумів, яке до мене буде ставлення після цього (окупантів, – Авт.). Але я і моя родина залишалися і були в місті весь час. Я не міг покинути громаду, а рідні розуміли, що вони мені потрібні як підтримка.

Всю правду можна буде розказати лише після перемоги. Методика ведення війни в перші місяці і рік потому дуже змінилася. Охтирку врятувало те, що у ворога були інші першочергові цілі й задачі. Охтирка стояла між Черніговом і Харковом, які встояли. Через інші міста ворог пройшов за декілька годин, це сотні й тисячі бойової техніки.

Охтирка була стратегічно важливим містом для ворога у логістичному плані?

Якби був прохід через Охтирку, то були б зручні логістичні маршрути для ворога. Харків би взяли з нашого боку і зайшли б у Полтаву.

Найбільша проблема була, що вони зайшли на швидких танках. 80-ті за день долають до 500 кілометрів, але, щоб подолати таку відстань, їм треба ще разів п’ять дозаправитися специфічним авіаційним пальним, не простим дизелем. Це була їхня стратегічна помилка – зайти на цих нових парадних танках.

Коли закінчувалося пальне і не було можливості заправити, ворог просто залишав ці танки з повним боєкомплектом, маючи на меті, що будуть повертатися і їх забирати. І наші свідомі люди їх забирали, а от несвідомі їх показово палили. І таких випадків багато по країні, коли палили покинуту техніку, і боєкомплекти рвалися і наносили колосальну шкоду. Тоді варто було координувати людей, інформувати, щоб покинуті танки не палили, а виймали з них акумулятори, і ми б їх відновили.

Фото: 93 окрема бригада у Facebook

Це тема військових. Я міський голова і повинен забезпечити для мешканців роботу критичної інфраструктури та комунальні послуги. На час війни було набагато більше завдань, які поза моїми повноваженнями.

Багато людей, які поїхали з міста та повернулися через деякий час, вважають, що місто розбили через мене, інші міста в області розбили. Тому що я тоді записав відео про те, що орки знищують нас голодом, холодом і взагалі відбувається геноцид українського народу. І це була їхня помста. На третій день Скабєєва вже про мене говорила у своїх ефірах. Вони боялися, що хтось буде висвітлювати військові злочини проти цивільних.

Фото: railexpoua.com Залізнична станція в м.Охтирка

Літаки літали над містом по кілька разів на день, дуже низько, і такий гул стояв – люди ховалися хто де міг, бо не можна було уявити, де він зараз скине бомбу. Зрівняли залізничну станцію, музей, будинок культури, приміщення міськради та об’єкти критичної інфраструктури.

Чи відчували ви, як голова громади, загрозу життю?

Кожного дня. Усі знають, де живе міський голова. За кілька тижнів я перестав ночувати вдома, щоб не наражати родину на небезпеку. Коли лягав спати, то мав напоготові автомат та кілька гранат для оборони. Потім почали надходити погрози від тих, хто знав, що я бачив їхню зраду, бо нас після прильоту термобаричних бомб залишилося захищати до ста осіб із 93-ї бригади, а всі інші з міста втекли.

Коли на нас стали кидати термобаричні бомби, у місті почався хаос, горіла військова частина, рвалися боєкомплекти. Не було координації між підрозділами різних військових частин. В перші дні було роздано багато зброї, але не завжди це допомагало у протистоянні ворогу. Стріляли по всьому, що рухалось їм назустріч, так була розстріляна наша машина швидкої допомоги.

Робота місцевої влади

Чи була на той момент депутатська більшість і чи є вона зараз? Як ухвалювали рішення?

На той час було врегульовано, що фінансові питання можна було приймати рішенням виконавчого комітету, більшість зі складу виконкому була на той час.

А от із депутатським корпусом було цікаво. Залишилися і працювали в місті на той час тільки депутати від партії ОПЗЖ, яким зараз очі виколюють.

Перший рік каденції мене намагалися зняти з посади. Ця каденція взагалі погано сформована по всій країні через партійні списки. Раніше, коли половина депутатів обиралися з-поміж самовисуванців, то вони об’єднувалися зазвичай з головою. Тепер у депутатів сильна залежність від політичних сил, і неможливо сформувати більшість, кажуть, що от їм лідер партії не дозволяє. І є, наприклад, троє депутатів від “Батьківщини”, вони мої колеги, також медики, і їх постійно в Суми викликали для з’ясування тих чи інших питань по голосуваннях.

Через рік нам вдалося утворити більшість із депутатами ОПЗЖ, але ми об’єднувалися не з політичною силою, а з людьми математично. 20% людей проголосували саме за цю політичну силу, в раду зайшло семеро депутатів, п’ятеро з них залишились зі мною на момент повномасштабного вторгнення. Депутати на місцевих рівнях у політику сильно не грали, просто не було іншого виходу, як вхід через ту чи іншу політичну силу.

На сьогоднішній момент стійкої більшості в раді немає.

Рух ЧЕСНО веде Реєстр держZрадників. У районній раді є депутат, якому вручили підозру. Чи є зрадники серед ваших?

Там не зовсім однозначна ситуація з Олександром Курпілем (закликав місцевих до перемовин з військовими країни-агресора, поширював заклики до зміни меж території України, – Авт.). У Тростянці є такий активіст-волонтер Мирослав Шило, про якого багато писали у ЗМІ, і телебачення його знімало. Він пік хліб під окупацією і роздавав людям. Так от вони працювали тоді разом з Курпілем, і їм для того, щоб рухатися окупованим містом за борошном, дріжджами і таким іншим, необхідно було домовлятися з ворогом.

Хто з вашої команди був постійно поряд? Хто на той момент вам допомагав в організації?

Чим я гордий і в чому мені пощастило – всі мої заступники і керівний склад адміністрації залишився в місті. Усі боялися і було куди виїхати, але всі вони залишилися зі мною.

Міську раду розбомбили 8 березня. Ми там вже і не працювали, бо розуміли, що це небезпечно для життя.

Фото: decentralization.gov.ua

Працювали з коліна з гумштабами, з фондами, з людьми. Ми розподілили по напрямках, хто чим буде займатися. Один заступник займався забезпеченням харчування військових, бо в якийсь момент їх стало понад дві тисячі. Ще один заступник займався питаннями відновлення критичної інфраструктури. Секретар міської ради займався гуманітарною допомогою і роботою з людьми.

У нас також була налагоджена робота з квартальними комітетами. Більше 150 квартальних по місту працювали з нами саме по гуманітарній допомозі, і вся комунікація з людьми була саме через них. А в перші місяці її приходило дуже багато, сотнями тонн.

Щойно закінчилися активні бойові дії в Охтирці – і одразу почалися звинувачення, і очолює цю кампанію народний депутат кількох каденцій Молоток Ігор Федорович. Ще до війни він всіляко намагався мене позбутися, прослушки стояли і відео знімали, намагалися мене на чомусь зловити. Минулого тижня нас знову звинуватили, що у нас пропадали і псувалися продукти (гуманітарна допомога – Авт.), які ми не роздали людям. Я написав заяви до прокуратури і СБУ на себе і свою сім’ю, щоб усіх перевірили і знайшли вже нарешті ті магазини, де ми продаємо гуманітарку.

Чи був у місті гуманітарний штаб?

Моя дружина, вона також депутат ради, сказала, що ми будемо вести всьому облік. У нас через це був скандал, бо не було часу все заводити і створювати електронну базу, і просив усе роздавати без записів.

Фото: Суспільне

Але ні, і я їй за це вдячний, усі писали на паперових носіях, а потім ми вже переносили. Таким чином розуміли, чи все роздали і хто залишився без допомоги. Під кінець березня деякі люди, що залишилися, почали спекулювати цим. У соцмережах я залишив номери своїх заступників і зазначив, хто і за що відповідає. І почалися дзвінки за пайки по колу всім, от тоді ми могли відстежувати, коли люди стали зловживати цим.

Вас зараз звинувачують у перевищенні повноважень? Ви говорили, що там питання у прийнятті рішень і непроведенні сесій.

Перших 50 днів я вводив комендантську годину сам, одноособово, оскільки нікого в Охтирському районі не було, поки не повернувся голова обласної ВЦА і не став мені вказувати, що це не мої повноваження. Моя мета була яка? Цивільним під час активних бойових дій у темну пору дня нема чого на вулиці робити. Щоб військові спокійно робили свою роботу. Темніло в 17.30, от з 17.30 і починалася в місті комендантська година.

Також під час активних бойових дій ми брали десятки тонн пального на заправках, медикаментів у аптеках, військовий одяг, тисячі кубів дров і таке інше. Коли ворог відійшов, зібралися п’ять військових частин і я – і стали розбиратися, хто там що на себе набрав. І треба було скласти акти списання, то тоді мені заявили військові юристи, що так не можна, що треба було сесію проводити тоді ще.

Зараз уже ми багато таких моментів вирішили з підприємцями. Залишилися одиничні випадки, треба ще погасити півмільйона з двох за цигарки, які ми тоді набрали для військових.

Зелені коридори

Хто організовував перші зелені коридори? Хто допомагав в евакуації?

Ніхто. Від початку стало зрозуміло, що ворогу нема різниці, чи вони десять тисяч, чи сто тисяч людей знищать.Тому ми відправляли щодня близько тисячі наших мешканців. У нас було 10–15 великих автобусів, і ми щодня змінювали час і місце, звідки виїздили люди. У нас був єдиний безпечний шлях на Полтаву, про який ми нікому не говорили, бо вже були випадки обстрілів автобусів в інших містах.

Через два тижні мені зателефонували з військової адміністрації із пропозицією допомогти, то я просто їх попросив, щоб забули про нас, бо ми і самі справлялися. Евакуювали людей до того моменту, поки охочих не стало менше десяти.

Скільки людей поїхало з міста?

В перший місяць в Охтирці залишилося менше 20 тисяч, а взагалі у нас 48 тисяч мешканців. Залишилися пенсіонери, військові і ті, хто працював на їх забезпечення.

Чи працювало підпілля? Як гуртувалося місцеве населення?

Ми постійно передавали військовим інформацію. Місцеві мисливці, які мали тепловізори, інформували, що за такими-то координатами висять дрони або “Орлан”, а я щоразу повідомляв командира гарнізону. Люди із прилеглих сільських громад дзвонили особисто і розповідали, де є ворожа техніка. Із Тростянця нам місцеві передавали інформацію, де ночують, яка техніка, яка бригада зайшла.

Місцеві підприємці зі свого боку допомагали матеріально: ремонтували автомобілі, купували гуму, закуповували продукти та потім готували їжу для ЗСУ та ТРО, пекли хліб.

Коригувальники були з місцевого населення?

Ні, обстріли вели по наведенню дронів. І військові це також підтверджували. Ми недооцінювали “Орлан-10”, але з їхньою допомогою ворог отримував інформацію про позиції, і вже через день залітав літак і чітко бив по наших точках.

Мітки були фосфорною фарбою, але для того, щоб військові розуміли, куди їхати. Ми довго не вимикали вуличне освітлення, щоб не було мародерства, бо переважно пенсіонери залишилися.

Руйнування та ступінь відновлення

Під час одного з бомбардувань в Охтирці було зруйновано ТЕЦ. Як місто пережило зиму?

Внаслідок бомбардування ТЕЦ окрім того, що її було зруйновано, також загинуло п’ятеро її працівників.

Фото: Данкор онлайн

120 багатоповерхівок і переважна більшість комунальних підприємств отримували тепло від ТЕЦ. Після того, як ТЕЦ зруйнували, до нас приїздило дуже багато чиновників різних рівнів, дивилися на ступінь ушкоджень.

Фото: ДСНС

Вже безпосередньо коли до опалювального сезону залишилося мало часу, то мені зауважили, що за це відповідальність нестиму я, як голова громади.

По ТЕЦ, яка так і залишилася єдиним джерелом опалення для міста, було одразу три проєкти. Державне фінансування — це довга бюрократична процедура. Просили і намагалися пришвидшити цей процес. Ми знайшли підрядника, який швидко взявся до роботи, тому в опалювальний сезон ми зайшли з теплом. Наразі більше подробиць розповісти не можу, усе після перемоги.

Коли кошти були виділені, то мені поставили умови, що проєктно-кошторисну документацію та безпосередньо підрядні роботи мають робити заздалегідь визначені компанії з уже зазначеними цінами. Загальна вартість об’єкта стартувала від 86 мільйонів, а на фініші це було вже 101 мільйон. В певних моментах потрібно було відстоювати свою позицію, через це губернатор планував ввести у місті ВЦА.

Окрім газового котла, який встановили на ТЕЦ, у місті буде опалення за рахунок двох котлів, які працюватимуть на щепі.

Що з житловим фондом?

На даний час місто Охтирка найбільш відбудоване з тих, які були зруйновані ворогом. Майже всі будинки придатні до життя. У п’яти багатоквартирних будинках були капітальні руйнування, і ще дві з половиною тисячі квартир, в яких треба було замінити вікна.

Фото: скрин відео

Станом на зараз 10–15% вікон не поставили ще. Фінансування на це було з різних джерел, переважно з міжнародних фондів. Капітальний ремонт житла ми робили за рахунок бюджетних коштів, це понад 100 мільйонів. З областю так було домовлено, що витрати на поточний ремонт їхнім коштом, а капітальний – з місцевого бюджету. До зими ми не встигли відремонтувати два під’їзди одного з будинків, куди був приліт.

Фото: скрин відео

Ми пропонували усім ОСББ перейти на індивідуальне опалення, але жодне з об’єднань не змогло пройти цю процедуру. Приватним домогосподарствам ми відшкодували по 10 тисяч гривень з бюджету для встановлення індивідуальних котлів, таких близько 150 з 375, які постраждали від масованих ворожих ударів.

Нагадаємо, що раніше Рух ЧЕСНО опублікував інтерв’ю з головою Шульгинської громади.