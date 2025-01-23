Промоутер Фаніян про українських захисників: «Хлопці здатні боксувати навіть на кріслі колісному»

Ми зустрілися з керівником промоутерської компанії Ігорем Фаніяном і з’ясували всі деталі вечора боксу. Він розповів, як вдалося вмовити на бій Віктора Постола, хто тренує ветеранів і які лоти розіграють на аукціоні серед глядачів.

Він не перший від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але особливий: на ринг вийдуть українські захисники, які лікуються після поранень, отриманих на війні. Перед шоу їхню якість перевірив ексбоксер Володимир Кличко. Ще раніше — мер Києва Віталій Кличко. Окрім ветеранів, на ринг після майже дворічної перерви вийде Віктор Постол, колишній чемпіон світу з боксу. Загалом глядачі побачать 11 поєдинків.

25 січня відбудеться вечір боксу вашої промоутерської компанії. Чого чекати й чому глядачі мають прийти на цей івент?

Це той самий вечір, на який я не запрошую нікого. Кожна людина робить вибір для себе – приходити чи ні. Я створюю свій продукт, створюю навколо себе той бокс, який нині є номером один в Україні. Ми вже на тому рівні, що люди самі хочуть прийти й дивитись наші поєдинки. Звісно, всіх чекаю. Такий вечір неможливо пропустити.

Окрім професійних боксерів, ми побачимо й ветеранів, які втратили кінцівки, захищаючи Україну у війні проти Росії. Вони теж проводитимуть поєдинки. Як виникла ідея з тим, аби військові теж вийшли в ринг?

Ідея виникла раніше. 3 серпня вже був перший бій за участі військових. Після того в мене з’явилось бажання створити лігу непрофесійного боксу, яка називається Українська ліга боксу ветеранів бойових дій. Я – її президент і співзасновник. На вечорі боксу ми побачимо три пари українських військових у ринзі.

Фото: Spartabox Faniian Promotions Сергій Папазов, ветеран російсько-української війни, який займається боксом

Хто тренує цих боксерів?

Я і мої колеги. Ми працюємо по системі школи боксу. Звісно, ці тренування відрізняються від занять професійних боксерів, проте кожен із них викладається на максимум. Це життя: коли ти рухаєшся, то продовжуєш жити. Ми даємо їм цілі, а вони до них йдуть. Ви б бачили очі військових, коли вони дізнались, що будуть боксувати у програмі професійного турніру. Міністерство ветеранів нам допомагає, КМДА також долучилася, Міністерство молоді та спорту, Департамент патрульної поліції України – багато хто нас підтримує і допомагає. Україна – це країна, яка об’єднує людей у важкі часи, особливо зараз, коли ми згуртувалися довкола однієї мети.

Який регламент поєдинку між військовими?

Три раунди по 2 хвилини, перерва між раундами – одна хвилина.

Чи плануєте в майбутньому робити турнір між військовими? Можливо, за звання чемпіона України…

Так, ми маємо такі плани. Хочемо це інтегрувати в усі міста й області України.

На кожному вечорі боксу, який організовує ваш промоушн, є благодійні аукціони. Які лоти розігруватимете цього разу?

Це будуть лоти від Бульковського (ювелір, який розробляє прикраси для боксерів світового рівня, – Lb.ua): перстень і боксерський кулон з діамантами, виготовлений із білого золота. Також буде рукавичка з автографом найкращого боксера світу Олександра Усика. Ще буде картина, яку ще пишуть. Вона називається «Бокс в часи війни». Думаю, що це актуально, адже нам потрібно розвивати культуру й спорт навіть під час війни.

Чи є на меті зібрати якусь конкретну суму коштів. На що або для кого будете збирати?

Ми збираємо кошти для військових, які виступатимуть на нашому вечорі боксу. Збираємо їм на реабілітацію, на протезування, на тренування та відновлення. Також цей збір буде для підрозділу «Махно», частина бійців з якого теж тренується в нас. Ми допомагаємо їм РЕБами, дронами. Хочемо зібрати 5 мільйонів гривень.

Фото: Spartabox Faniian Promotions Володимир Кличко під час тренування з ветеранами

Бачила, що до Києва приїжджав Володимир Кличко і проводив зустрічі з військовими. Тренував хлопців перед боями?

Він приїжджав у «Центр титанів», який є нашим партнером. Там відновлюються ветерани, їх протезують. Перед Володимиром там був Віталій Кличко. Він сказав брату про це і, як тільки випала нагода, Володимир приїхав. Він прибув у день нашого тренування там. Був дуже здивованим з того, на якому рівні знаходяться боксери-ветерани. Кожен із них пристосований боксувати, навіть ті хлопці, хто на кріслі колісному.

У головній події вечора ваш рідний брат Арам Фаніян захищатиме пояс WBO Global у поєдинку з досвідченим аргентинцем Ніколасом Харою. Яким буде ваш прогноз на бій?

Очікую, звісно, перемоги брата. Однак, знаєте, очікування не завжди збігаються з реальністю. Це бокс, а тут не можна закривати очі, бо пропустиш найцікавіше. Треба завжди бути уважним, готовим до всього. У кожного є мрія, і кожен хоче здобути перемогу. Рівень суперника серйозний – це не «мішок», який їде просто відбути номер. Цей боксер розуміє, що у випадку перемоги над Арамом отримає гарне місце в рейтингу WBO. У підсумку матиме можливість боксувати за титул чемпіона світу. Водночас ми цього не дамо зробити. Арам розуміє, що на кону. Він живе цим. Він не за кордоном боксує, а тут, вдома. Цей фактор додасть сил і мотивації.

Фото: Spartabox Faniian Promotions Арам Фаніян під час тренування

Ви сказали, що цей бій – великий шанс для аргентинця. Що поєдинок означає для Арама?

Звісно, для нас дуже важливо виграти цей поєдинок. Арам провів гарну підготовку. Як старший брат я завжди скептично ставлюсь до його підготовки, але впевнений, що в цьому бою ми побачимо, наскільки виріс його рівень боксу, наскільки він ментально змінився. Від бою до бою Арам підвищує свій рівень разом зі своїм тренером Володимиром Ходаковським.

Ще одна важлива подія вечора – поява на ринзі колишнього чемпіона світу Віктора Постола після майже дворічної паузи. Як вам вдалося переконати його взяти участь в івенті?

Ми всі розуміємо, що ніхто в Україні не зміг би домовитись, щоб він провів бій тут. Ми всі знаємо рівень і статус цього боксера. Ми проробили роботу довжиною в життя, так би мовити. Ми давно знаємо Віктора, шлях у 20 років дружби, тому й вдалося домовитись.

Фото: instagram.com Український боксер Віктор Постол

Постол – окраса цього шоу?

Ви знаєте, кожен бій буде окрасою. Тут не буде «мішків», не буде такого, що ти наперед знаєш, хто переможе. У нашій програмі боксуватиме Станіслав Скороход із Маратом Григоряном, боксуватимуть бійці Федерації боксу Київської області, ще три поєдинки пройдуть за правилами боксерів-аматорів. Загалом буде 11 пар.

Віктор Постол – віковий боксер. На вашу думку, скільки ще поєдинків за його участі ми побачимо?

Віктор Постол – це такий боксер, у якого можливо все. Не буду лукавити. Думаю, цього разу щонайменше він зможе закрити свою поразку і зрозуміти для себе, чи варто йти далі. У нього буде гідний суперник.

Менш як місяць залишився до захисту титула Дениса Берінчика. Чого чекати від його поєдинку з Девісом?

Берінчик – срібний призер Олімпійських ігор. Він довго йшов до своєї цілі стати чемпіоном світу і зробив це. Він мотивований, але у його суперника теж достатньо мотивації. Девіс – хороший боксер, срібний призер Олімпіади в Токіо, тому досвіду достатньо в обох. Виграє той, хто буде краще готовим фізично. Шанси 50 на 50.

Уже всі починають говорити про другий бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Що думаєте з цього приводу, чи зможе українець втретє стати абсолютом?

По-перше, я вважаю, що Олександр вже досяг всього, чого може бажати будь-який боксер. Він – олімпійський чемпіон 2012 року, абсолютний чемпіон в обох вагових категоріях, в яких виступає в профі-боксі. Він – перший за 25 років боксер, якому вдалось зібрати усі титули хевівейту. Це просто космічні досягнення. Він уже вписав своє ім’я в історію світового боксу золотими літерами.

З огляду на те, що в Англії та, що більш важливо, в Саудівській Аравії, вже почали говорити про другий бій з Даніелем Дюбуа, який нараз є чемпіоном світу IBF, думаю, він відбудеться. Однак, як ви пам’ятаєте, британцю спочатку потрібно перемогти колишнього чемпіона світу Джозефа Паркера. І, на мою думку, це буде для нього непростим завданням. У другому бою Усика й Дюбуа я поставлю на українця, проте Даніель справді значно покращив свої навички після поразки від Олександра в серпні 2023 року. Це доводять не тільки його останні перемоги й імена боксерів, яких він здолав. Важливо те, в якому стилі він зробив це. Він, попри свою масу, став різким та швидшим. Окрім того, не варто забувати про психологію. Видно, що британець бачить перед собою лише одну ціль – перемагати.

Вірю, що команда Усика знайде протидію навичкам молодшого опонента, і українець стане триразовим абсолютним чемпіоном світу, змусить усіх нас учергове ним пишатися.

Фото: EPA/UPG Олександр Хижняк під час нагородження після здобуття золотої медалі Олімпійських ігор.

Олександр Хижняк заявив про своє рішення залишитись на ще один олімпійський цикл. Правильне рішення?

Олександр – зірка олімпійського боксу. Він був дуже близьким до перемоги на Іграх-2020, але ми пам’ятаємо чим тоді все завершилось. «Срібло» – це теж медаль. Цього літа в Парижі він нарешті здобув те, заради чого так багато і наполегливо працював разом зі своїм батьком. Я дуже радий за нього і за нашу країну. Чим більше олімпійських чемпіонів буде мати Україна, яким би вид спорту не був, тим більше дітей підуть на бокс, плавання, гімнастику тощо.

Сашко зробив справді велику справу на Олімпіаді 2024 року, після якої всі очікували, що він перейде в професіонали. Зізнаюсь, я б теж хотів побачити Хижняка в профі-боксі, адже він міг стати послідовником наших вже легендарних боксерів: братів Кличків, Олександра Усика, Віктора Постола та інших. Він міг стати чемпіоном світу в професіоналах, я в цьому переконаний. Стоп. Чому міг? Ми ж не знаємо про його плани після Лос-Анджелесу.

В Україні багато проспектів, які показують красивий бокс. Хто з них, на вашу думку, має велике майбутнє в боксі?

Серед талановитих українських проспектів я б, звичайно, відзначив боксерів нашої компанії: Олександра Івкова та Тараса Бондарчука. Вони обоє боксуватимуть 25 січня, тому ви зможете наживо переконатись в їхньому класі. Якщо ж казати про інших бійців, то мені дуже імпонує Сергій Богачук, проте його вже важко назвати проспектом, адже він був тимчасовим чемпіоном світу. Сергій справді дуже потужний і точно здобуде повноцінний пояс. В Україні загалом багато гарних боксерів. Ярослав Харциз, наприклад, цікавий хлопець, який виступає на К2 Promotions Ukraine. Він – учасник Олімпіади, а наразі почав кар’єру в професіоналах. Нещодавно, до речі, допомагав Віктору Постолу та Араму Фаніяну готуватись до їхніх боїв у нашому шоу. Побачимо, хто заявить про себе гучніше, але в України точно є яскраві молоді боксери, що будуть виблискувати у майбутньому.