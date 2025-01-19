Надія на Еліну: Світоліна – єдина представниця України у четвертому колі AO

Представництво українських тенісисток суттєво зменшилося після третього кола Відкритого чемпіонату Австралії. Даяна Ястремська та Марта Костюк завершили виступи на Australian Open , тож у четвертому раунді змагань ми вболіватимемо лише за Еліну Світоліну. Якими були поєдинки третього кола для українок – на LB.ua.

Поразка Костюк

Матч проти 12-ї ракетки світу Паули Бадоси розпочався для Костюк досить вдало, адже вона зробила брейк. Далі – виграла гейм на своїй подачі. Розвиток подій дав надію на конкурентне протистояння. Проте, далі в гру вступила іспанка, яка увімкнула повну потужність та почала грати у свій теніс. Ключовим у першому сеті став саме 10 гейм: Бадоса оформила брейк та здобула перемогу у першій партії.

Фото: EPA/UPG Марта Костюк під час матчу

Далі на нас чекав дуже впевнений сет від Марти Костюк. Принаймні так було упродовж п’яти геймів, які вона записала на свій рахунок. Далі Бадоса почала скорочувати відставання, але українка свого вже не віддала – 1:1.

Усе вирішилось у третій партії. Бадоса зробила ривок на старті та повела 3:0 за геймами, а Марта натомість почала більше помилятись. Особливо значущими були помилки на своїй подачі. Матч справді був конкурентним, хоч за межами корту тенісистки товаришують. Зап підсумками 2 годин і 34 хвилин далі пройшла саме іспанка, а Марта Костюк учетверте у кар'єрі зупинилася у третьому колі Australian Open.

Фото: EPA/UPG Українка Марта Костюк грає на Відкритому чемпіонаті Австралії

Паула Бадоса (Іспанія, 11) — Марта Костюк (Україна, 17) 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)

Невдала спроба Ястремської

Наступний матч за участю української тенісистки теж завершився на користь суперниці.

Фото: EPA/UPG Даяна Ястремська під час матчу

Протистояла нашій Даяні Ястремській у третьому колі фіналістка Відкритого Чемпіонату Австралії 2023 року Єлєна Рибакіна з Казахстану. Гра почалась з рівної боротьби. Здавалось, що Ястремська віднайшла спокій та впевненість у своїх діях, але Рибакіна на класі почала банально перегравати українку. У підсумку представниця Казахстану забрала перший сет.

Домінування Рибакіної продовжилось і у другій партії. Кульмінацією стали чотири гейми, які Єлєна забрала один за одним. Даяна боролась до останнього і змогла відіграти шість матчпоінтів, але сьомий таки став вирішальним і, на жаль, переможним для Рибакіної.

Фото: EPA/UPG Даяна Ястремська під час подачі

Єлєна Рибакіна (Казахстан, 6) — Даяна Ястремська (Україна, 32) 2:0 (6:3, 6:4)

Дубль Еліни та Монфіса

Тут варто акцентувати не тільки на величі Еліни Світоліної, а й на підтримці її чоловіка Гаеля Монфіса.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

Цей розіграш Australian Open уже став особливим для зіркової пари. Гаель та Еліна синхронно пройшли до четвертого кола змагань. Цікаво, що обидва здобули перемогу над четвертими ракетками рейтингу ATP та WTA відповідно.

Гаель Монфіс першим із сім’ї пройшов у четвертий раунд змагань. Він створив сенсацію, здолавши американця Тейлора Фріца – 3-1 (3-6; 7-5; 7-6; 6-4).

Далі на корт вийшла Еліна – справжня зірка українського тенісу. Цього разу вона підтвердила свій статус у матчі проти італійки Жасмін Паоліні.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна у третьому колі AO

Однак, не все йшло за планом українки. Еля буквально віддала перший сет, тож вмикатися довелося вже у другій партії. І їй вдалося. Українка боролась у кожному розіграші, не шкодувала себе, відігруючи подачі, де, на перший погляд, шансів на успіх не було.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Еліна Світоліна

Останній третій сет – справжній майстер-клас від Світоліної. Вона вже куражилась, грала так, як подобається їй, і буквально насолоджувалась своєю грою. Еліна не віддала суперниці жодного гейму, закривши третій сет під нуль.

Еліна Світоліна (Україна, 28) — Жасмін Паоліні (Італія, 4) 2:0 (2:6, 6:4, 6:0)

Після матчу Еля зробила символічний надпис на камері, передавши вітання Україні.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна після перемоги у третьому колі Australian Open

Фото: EPA/UPG Надпис Еліни Світоліної на камері після перемоги у третьому колі AO

Перші слова Еліни після перемоги теж були виваженими й правильними. «У всіх українців є дух боротьби. Я думаю, що ми на стількох різних рівнях демонструємо стійкість і незламність, б'ємося за своє, тому що дух боротьби – у нашій крові. І ми просто прагнемо усе якнайкраще кожного дня», – сказала Світоліна.

Суперницею Еліни у четвертому колі Australian Open стане нейтральна тенісистка з Росії Вероніка Кудерметова. Їхній матч заплановано на 20 січня.