Далі без трьох українок: огляд першого кола Australian Open

Уже на старті Australian Open Україна втратила половину своїх представниць: Дар’ю Снігур, Юлію Стародубцеву й Ангеліну Калініну. У наступному колі вболіватимемо за Еліну Світоліну, Даяну Ястремську й Марту Костюк. Як минули поєдинки українських тенісисток на одиночному турнірі — на LB.ua .

Поразка Стародубцевої

Першою з українок закінчила виступи в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії Юлія Стародубцева.

Цікаво, що Юлія мала стартувати з кваліфікації, але буквально за день до старту змагань колишня перша ракетка світу Каролін Возняцкі знялася з турніру. Її в основній сітці замінила саме Стародубцева. Суперницею українки в першому раунді стала 30-та сіяна Лейла Фернандес із Канади — фіналістка US Open-2021.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Юлія Стародубцева

Поєдинок розпочався не на користь Юлії: вона програла три гейми поспіль. За рахунку 5:3 на користь канадійки гру зупинили через шквальний дощ. Уже наступного ранку матч продовжили, утім на камбек або ж переворот гри з ніг на голову Стародубцева не спромоглася. Українка поступилась у двох сетах і закінчила виступи на Australian Open.

Юлія Стародубцева (Україна) — Лейла Фернандес (Канада, 30) — 0:2 (5:7, 4:6)

Перемога Світоліної

Наступною в гру вступила прима українського тенісу Еліна Світоліна. Українці протистояла добре знайома румунка Сорана Кирстя, з якою Еліна зустрічалася тричі. Кожен матч закінчувався перемогою Світоліної, і тенденція збереглася.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна під час матчу проти Сорани Кирсті

Еліні знадобилося трохи більше ніж півтори години, щоб відсвяткувати перемогу в цьому матчі. До речі, звитяга над румункою стала для українки 99-ю на рівні Grand Slam, тож уже у другому колі Australian Open Світоліна може відзначити ювілейну. Важливо, що перемога над Кирстею для Еліни є першою з вересня 2024-го — тоді українка перенесла операцію на нозі.

Фото: EPA/UPG Australian Open Еліна Світоліна на

У наступному колі Світоліна протистоятиме американці Керолайн Доулгайд. До слова, це буде перша очна зустріч між тенісистками.

Еліна Світоліна (Україна, 30) — Сорана Кирстя (Румунія) — 2:0 (6:4, 6:4)

Перемога Костюк

Не такою легкою, як у Світоліної, була перемога Марти Костюк.

22-річна Костюк, нині перша ракетка України, зустрілась із представницею Японії Нао Хібіно (№ 141 WTA). Початок і перший сет загалом пройшов точно не за сценарієм Марти. Вона припустилася п'яти подвійних помилок і поступилася, тож далі мусила вигравати дві партії поспіль. Це і зробила. У вольовому стилі вона не залишила шансів суперниці.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Марта Костюк

У наступному раунді змагань Марта Костюк мала зіграти з німкенею Юле Німаєр — і вже зробила це сьогодні вночі. На щастя, перша ракетка України впевнено розібралася з Німаєр (2:0), тому тепер може спокійно подивитися матчі землячок у другому колі змагань.

Нао Хібіно (Японія, Q) — Марта Костюк (Україна, 17) — 1:2 (6:3, 3:6, 1:6)

Поразка Снігур

Далі було гірше. Дар’я Снігур не змогла перемогти 11-ту ракетку світу зі США Даніель Коллінс. До речі, саме Коллінс стала фіналісткою австралійського грендслему 2022 року. Перший сет продемонстрував, що Снігур може й буде боротися за перемогу. Гра перейшла в тайбрейк, але там українка поступилася — 4:7.

Фото: EPA/UPG Australian Open Дар'я Снігур у матчі першого кола

У другій партії грати проти Коллінс стало важче, українка поступилася й закінчила виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Дар'я Снігур (Україна, Q) — Даніель Коллінз (США, 10) — 0:2 (6:7 (4), 3:6)

Перемога Ястремської

А от Даяна Ястремська по-справжньому порадувала українських вболівальників. Вона розгромила єгиптянку Маяр Шериф.

Фото: EPA/UPG Даяна Ястремська

У першому сеті віддала суперниці лише гейм. У другому представниця Єгипту показала зуби, але здивувати й переграти нашу тенісистку не змогла. Ястремська перемогла й крокує у друге коло. Там її суперницею стане представниця Чорногорії Данка Ковинич (№ 1289 WTA).

Даяна Ястремська (Україна, 32) — Маяр Шериф (Єгипет) — 2:0 (6:1, 6:4)

Поразка Калініної

У наступному раунді ми не побачимо Ангеліни Калініної, яка на старті чемпіонату поступилася колишній другій ракетці світу, представниці Тунісу Онс Жабер. Тенісистки вже зустрічалися, і кожного разу перемогу святкувала Жабер: 2022 року в Чарлстоні і 2023-го в Цинциннаті. Так було і цього разу, але вже в Австралії.

Фото: EPA/UPG Ангеліна Калініна під час матчу

Попри поразку в першому сеті, Калініна вдало розпочала другу партію і лідирувала з рахунком 3:0. Однак далі Жабер не просто зрівняла рахунок, а посунула вперед, виграючи гейм за геймом. Шість геймів поспіль, очевидно, дозволили Жабер пройти далі.

Ангеліна Калініна (Україна) — Онс Жабер (Туніс) — 0:2 (3:6, 3:6)

У другому колі Відкритого чемпіонату Австралії ми побачимо ще два поєдинки за участю українських тенісисток. Нагадаємо, Костюк у своєму матчі вже перемогла та пройшла до третього кола. Хоч би Еліна й Даяна теж впоралися зі своїм завданням.

Еліна Світоліна (Україна) — Керолайн Доулхайд (США) — 16.01, не раніше ніж 2:00 за Києвом

Данка Ковинич (Чорногорія) — Даяна Ястремська (Україна) — 16.01, не раніше ніж 2:00 за Києвом