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Завтра на заході та південному сході України падатиме невеликий сніг

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла,

Завтра на заході та південному сході України падатиме невеликий сніг
Фото: pixabay

У понеділок, 13 січня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Істотних опадів не прогнозують, лише вночі на заході та південному сході країни невеликий сніг.

В західних, північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 0-5° тепла.

В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг; температура вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

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У Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.

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