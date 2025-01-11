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У неділю в Україні очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

У Києві в ніч на неділю без суттєвих опадів, удень 12 січня невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

У неділю в Україні очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

У неділю, 12 січня, у західних, вдень і в північних і більшості центральних областей України невеликий сніг та мокрий сніг (вночі в Карпатах помірний сніг), вночі в південно-східній частині дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу; на решті територій без суттєвих опадів, передає Інтерфакс-Україна.

В Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 1-6° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 5-10° морозу.

У Києві в ніч на неділю без суттєвих опадів, удень 12 січня невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 12 січня найвища температура вдень була 9,2 у 2005 р., найнижча вночі - 26,9 у 1950 р.

У ніч на понеділок, 13 січня, в Україні місцями невеликий сніг, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла.

На дорогах місцями ожеледиця.

У Києві в ніч на понеділок місцями невеликий сніг, удень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

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