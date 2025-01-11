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Унаслідок військової агресії РФ 96% сухопутної території Кінбурнського півострова знищено вогнем, – екоінспекція

Збитки екології на Миколаївщині оцінені у майже 300 млрд грн.

Унаслідок військової агресії РФ 96% сухопутної території Кінбурнського півострова знищено вогнем, – екоінспекція
Ілюстративне фото: Кінбурнська коса
Фото: Миколаївська облрада

На Миколаївщині прокурорами зафіксовано шкоду у розмірі майже 300 млрд грн, завдану об’єктам природно-заповідного фонду України внаслідок збройної агресії РФ.

Як зазначає прокуратура, розрахунки збитків, проведені спеціалістами Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, базувалися на даних дистанційного зондування, включно з космічними знімками, картами загального враження у військовий період, додатковими письмовими матеріалами тощо.

Унаслідок військової агресії РФ територія Кінбурнського півострова зазнала руйнівних наслідків через бойові дії — 96% його сухопутної території знищено вогнем. Зокрема:

  • у межах Регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса» пожежами знищено 602,1 га лісів та іншої рослинності;
  • у межах Чорноморського біосферного заповідника — 121,7 га;
  • у межах Національного природного парку «Білобережжя Святослава» — 6865,6 га.

Зібрані матеріали разом із актом фіксації шкоди та розрахунками збитків направлено до експертної установи в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 КК України для подальшого використання як докази завданих збройними формуваннями РФ збитків.

У листопаді минулого року міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час Конференції ООН з питань зміни клімату (COP29) у Баку повідомила, що Росія вже вчинила в Україні понад 6500 злочинів проти довкілля, шкоду оцінюють у $71 млрд.

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