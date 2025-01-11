СБУ прокоментувала дозвіл суду для Шуфрича виконувати депутатську роботу

Виконання Нестором Шуфричем депутатських повноважень буде реалізоване у межах можливостей його перебування в ізоляторі; це може включати підготовку і надсилання письмових звернень і запитів.

Про це йдеться у коментарі Служби безпеки для «Української правди» щодо рішення Шевченківського районного суду.

Як відомо, суд дозволив Шуфричу виконувати депутатську роботу.

«Нестор Шуфрич продовжить утримуватися під вартою у слідчому ізоляторі СБУ та на нього поширюватимуться загальні обов’язки ув’язненого. Виконання ним депутатських повноважень буде реалізовано у межах можливостей перебування в ізоляторі СБУ. Зокрема, це підготовка та надсилання письмових звернень, запитів тощо», - зазначили у спецслужбі.

Відповідно до рішення суду, СБУ і ДБР підозрюють Шуфрича у державній зраді. Адвокатам нардепа відмовили у клопотанні доставляти депутата на засідання Верховної Ради. Тож рішення суду виключає його переміщення до парламенту, уточнили в СБУ.

Справа Нестора Шуфрича