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СБУ прокоментувала дозвіл суду для Шуфрича виконувати депутатську роботу

Щоправда, рішення суду виключає переміщення нардепа до парламенту.

СБУ прокоментувала дозвіл суду для Шуфрича виконувати депутатську роботу
Нестор Шуфрич
Фото: Макс Требухов

Виконання Нестором Шуфричем депутатських повноважень буде реалізоване у межах можливостей його перебування в ізоляторі; це може включати підготовку і надсилання письмових звернень і запитів.

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Про це йдеться у коментарі Служби безпеки для «Української правди» щодо рішення Шевченківського районного суду.

Як відомо, суд дозволив Шуфричу виконувати депутатську роботу.

«Нестор Шуфрич продовжить утримуватися під вартою у слідчому ізоляторі СБУ та на нього поширюватимуться загальні обов’язки ув’язненого. Виконання ним депутатських повноважень буде реалізовано у межах можливостей перебування в ізоляторі СБУ. Зокрема, це підготовка та надсилання письмових звернень, запитів тощо», - зазначили у спецслужбі.

Відповідно до рішення суду, СБУ і ДБР підозрюють Шуфрича у державній зраді. Адвокатам нардепа відмовили у клопотанні доставляти депутата на засідання Верховної Ради. Тож рішення суду виключає його переміщення до парламенту, уточнили в СБУ.

Справа Нестора Шуфрича

  • До нардепа прийшли із обшуками 15 вересня 2023 року. Тоді ж у нього знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом.
  • Того ж дня нардеп отримав підозру у держзраді, і його відправили під варту без права внесення застави.
  • Через декілька днів Верховна  Рада звільнила Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.
  • У квітні 2024-го помічника нардепа Шуфрича затримали за підозрою у фінансуванні Росгвардії у Криму.
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