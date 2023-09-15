Суд відправив Шуфрича під варту на 60 діб

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Нестору Шуфричу (колишня ОПЗЖ).

Про це повідомляє РБК-Україна.

Народного депутата Нестора Шуфрича відправили в СІЗО щонайменше на 60 діб у справі про державну зраду.

Згідно з рішенням суду, запобіжний захід не передбачає альтернативи у вигляді застави.

Нестора Шуфрича взяли під варту в залі суду.

Нагадаємо, під час обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича (колишня ОПЗЖ) правоохоронці виявили посвідчення "ветерана Збройних сил РФ" та заборонену символіку.

Нагадаємо, що слідчі дії проходили сьогодні за місцем проживання Шуфрича. Він фігурує в справі про російську агентурну мережу, створену колишнім народним депутатом, співробітником російської ФСБ Володимиром Сівковичем.

Шуфрич – депутат багатьох скликань Верховної Ради, був у Партії регіонів, яка після революції переназвалася в ОПЗЖ. Досі очолює комітет із питань свободи слова.

За даними джерел LB.ua, від російського агента Сівковича Шуфрич мав завдання поширювати в медіа проросійські наративи.