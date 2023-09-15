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Суд відправив Шуфрича під варту на 60 діб

Внести заставу Шуфрич не матиме права.

Суд відправив Шуфрича під варту на 60 діб
Фото: РБК-Україна

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Нестору Шуфричу (колишня ОПЗЖ).

Про це повідомляє РБК-Україна.

Народного депутата Нестора Шуфрича відправили в СІЗО щонайменше на 60 діб у справі про державну зраду.

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Згідно з рішенням суду, запобіжний захід не передбачає альтернативи у вигляді застави.

Нестора Шуфрича взяли під варту в залі суду.

Нагадаємо, під час обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича (колишня ОПЗЖ) правоохоронці виявили посвідчення "ветерана Збройних сил РФ" та заборонену символіку. 

Нагадаємо, що слідчі дії проходили сьогодні за місцем проживання Шуфрича. Він фігурує в справі про російську агентурну мережу, створену колишнім народним депутатом, співробітником російської ФСБ Володимиром Сівковичем. 

Шуфрич – депутат багатьох скликань Верховної Ради, був у Партії регіонів, яка після революції переназвалася в ОПЗЖ. Досі очолює комітет із питань свободи слова.

За даними джерел LB.ua, від російського агента Сівковича Шуфрич мав завдання поширювати в медіа проросійські наративи. 

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