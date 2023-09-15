Найближчим часом до України прибудуть більше 10 танків Abrams, - Данілов

Вже найближчим часом частина танків Abrams, які обіцяли передати США, прибудуть в Україну.

Про це Українському Радіо повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Щодо постачання "абрамсів", — найважчих танків у світі, які важать 80 тонн, то вони найближчим часом надійдуть до нашої країни. Наші стратегічні партнери — США — в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну", - сказав Данілов.

Також секретар РНБО повідомив, що танків буде більше десяти.

Як раніше повідомлялось, на початку серпня США офіційно схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams. В січні повідомлялося, що США можуть надати Україні 30-50 танків Abrams.

Нагадаємо, для майже 200 українських військових на ще декілька тижнів продовжать навчання на танках Abrams. Бійці вдосконалюватимуть навички управління та ремонту американських танків. Основний курс комбінованих навчань завершився у серпні.