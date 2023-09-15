Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі

Глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у комі.

Цю інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає OBOZREVATEL.

За словами Юсова, у Кадирова загострилися хвороби, які й призвели до важкого стану.

"Так, справді, є інформація, що військовий злочинець Кадиров перебуває у важкому стані і хвороби, які були, – загострились і спричинили до такого важкого стану", – сказав представник ГУР.

Юсов додав, що дані про критичний стан глави Чечні підтверджуються з різних джерел, при чому причиною недугу не є поранення.

Юсов додав, що ця інформація "підтверджується з різних джерел у медичних та політичних колах".

"Мова йде не про поранення. Інші деталі потребують додаткових уточнень. Він хворіє давно, і мова йде про системні проблеми зі здоров'ям. Але останні кілька днів він перебуває у важкому стані", – додав представник ГУР.

Нагадаємо, торік Кадиров заявив, що збирається у "безстрокову й довгу відпустку". Тоді ж Мінфін США оголосив проти нього санкції, а СБУ повідомила Кадирову і двом його поплічниками підозри у скоєнні воєнних злочинів.