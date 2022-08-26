Голова Чеченської Республіки РФ Рамзан Кадиров, заступник начальника управління ФСВ Нацгвардії РФ по Чеченській республіці Даниїл Мартинов і командир тактичної групи 249 окремого моторизованого батальйону "Південь" військ нацгвардії РФ Хусейн Межидов отримали підозри у скоєнні воєнних злочинів.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

В СБУ зазначили, що зібрали беззаперечні докази воєнних злочинів з боку цих трьох осіб.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

"Задокументовано, що у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників. Данііл Мартинов у минулому був спецпризначенцем ФСБ. А зараз відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова, після того, як той відмовився від охорони ФСБ", - розповіли в спецслужбі.

Також СБУ встановила, що 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням.

Саме за його наказами, було взяті в заручники майже 500 пацієнтів диспансеру, персонал та місцеві мешканці, а підходи до будівлі були заміновані. При цьому інтернат окупанти перетворили у свою вогневу позицію.

"За наказом ще одного наближеного до голови Чечні Хусейна Межидова у період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомеля. Серед потерпілих – жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Тих з полонених, хто, не витримавши нелюдських умов тримання (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, хоронили тут же, поблизу будинку", - додали в спецслужбі.

Двох підозрюваних звинувачують в утримуванні цивільних, порушенні правил поводження з цивільним населенням, а також у використанні їх як "живого щита". Межидову приписують також пограбування цивільних і об’єктів.

Кадирову оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році).

Мартинова і Межидова звинувачують за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушенні законів та звичаїв війни, жорстокому поводженні з військовополоненими або цивільним населенням.

Наразі триває слідство для встановлення інших злочинів, які вчинили підозрювані під час ведення бойових дій проти України.

Нагадаємо, нещодавно СБУ ідентифікувала приятеля чеченського очільника Рамзана Кадирова, який катував неповнолітнього під час тимчасової окупації Київщини. Це командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) Росгвардії у Чеченській Республіці "Ахмат" – Бісаєв Анзор Саладієвич. Йому повідомили про підозру.

Раніше у Сєвєродонецьку з'явилися розклеєні послання до Кадирова.