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У легіон "Свобода Росії" оголосили додатковий набір громадян РФ

Заклик проходити службу легіонери розмістили на паркані російського посольства в Києві.

У легіон "Свобода Росії" оголосили додатковий набір громадян РФ
Фото: скріншот відео

У легіон "Свобода Росії" триває додатковий набір громадян Російської Федерації.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Кожен охочий проходити службу в цьому підрозділі може звернутись в найближчий Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (військкомат), заповнити анкету добровольця і після перевірки стати до лав Легіону", – розповіли в СтратКомі.

Легіон є штатним підрозділом Збройних Сил України. Кожен військовослужбовець підписує контракт і отримує всі права та забезпечення, визначені для ЗСУ.

Тим часом російські легіонери заклик проходити службу розмістили на паркані посольства РФ у Києві. Нагадаємо, в червні колишній віцепрезидент одного з найбільших банків РФ "Газпромбанку" Ігор Волобуєв вступив до лав Збройних Сил України – у легіон "Свобода Росії".

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