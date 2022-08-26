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На Росії - пожежі, у вогні вже 122 тисячі гектарів

Палає 117 локацій.

На Росії - пожежі, у вогні вже 122 тисячі гектарів
Фото: скріншот відео

Росію охопили пожежі - за минулу добу площа займань зросла до 122 тисяч гектарів.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Вогонь охопив 117 локацій. Найбільша пожежа - в Якутії. Там у полум'ї - 75 тисяч га.

Російське МНС скаржиться, що для боротьби з пожежами не вистачає техніки. Також у відомстві заявили про "підпали".

Пропагандистські ЗМІ РФ повідомили, що на одному з найбільш критичних напрямків вогонь вдалося стримати - біля Рязані. Пожежі "повністю контролюються", заявила місцева влада.

Нагадаємо, вчора жителі Маріуполя скаржилися, що в місті спалахнула пожежа, а окупаційна влада нічого не робить для ліквідації займань. Згодом гасити масштабну пожежу прибули лиш одна машина та декілька співробітників служби з лопатами.

Днями спалахнула пожежа в Бєлгородській області - сталося самозаймання боєприпасів.

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