На Росії - пожежі, у вогні вже 122 тисячі гектарів

Росію охопили пожежі - за минулу добу площа займань зросла до 122 тисяч гектарів.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Вогонь охопив 117 локацій. Найбільша пожежа - в Якутії. Там у полум'ї - 75 тисяч га.

Російське МНС скаржиться, що для боротьби з пожежами не вистачає техніки. Також у відомстві заявили про "підпали".

Пропагандистські ЗМІ РФ повідомили, що на одному з найбільш критичних напрямків вогонь вдалося стримати - біля Рязані. Пожежі "повністю контролюються", заявила місцева влада.

Нагадаємо, вчора жителі Маріуполя скаржилися, що в місті спалахнула пожежа, а окупаційна влада нічого не робить для ліквідації займань. Згодом гасити масштабну пожежу прибули лиш одна машина та декілька співробітників служби з лопатами.

Днями спалахнула пожежа в Бєлгородській області - сталося самозаймання боєприпасів.