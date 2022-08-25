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Понад пів сотні рятувальників гасять пожежу в Андріївському урочищі на Миколаївщині

Причину займання встановлюють, у ДСНС кажуть, що це не через ворожі обстріли.

Понад пів сотні рятувальників гасять пожежу в Андріївському урочищі на Миколаївщині
Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України у Миколаївській області 38 хв ·

У Миколаївській області горить територія Андріївського урочища.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Станом на 16.00 до гасіння залучили 60 осіб і 12 одиниць техніки як від Служби порятунку, так і від місцевого лісового господарства.

"З них від ДСНС 50 особи та 9 од. техніки. Додатково від Головного управління слідує 20 осіб та 1 од. техніки", - розповіли рятувальники.

Повітряну розвідку проводять за допомогою квадрокоптера.

За інформацією ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло на спецлінію нині о 12:50. Причину займання встановлюють, у держслужбі кажуть, що це не через ворожий обстріл.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Нагадаємо, напередодні через російські обстріли спалахнула пожежа біля Миколаєва. Раніше рятувальники ліквідували займання, які спричинив ракетний обстріл Одещини.

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