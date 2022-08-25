У Миколаївській області горить територія Андріївського урочища.
Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.
Станом на 16.00 до гасіння залучили 60 осіб і 12 одиниць техніки як від Служби порятунку, так і від місцевого лісового господарства.
"З них від ДСНС 50 особи та 9 од. техніки. Додатково від Головного управління слідує 20 осіб та 1 од. техніки", - розповіли рятувальники.
Повітряну розвідку проводять за допомогою квадрокоптера.
За інформацією ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло на спецлінію нині о 12:50. Причину займання встановлюють, у держслужбі кажуть, що це не через ворожий обстріл.
Нагадаємо, напередодні через російські обстріли спалахнула пожежа біля Миколаєва. Раніше рятувальники ліквідували займання, які спричинив ракетний обстріл Одещини.