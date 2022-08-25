Путін підписав указ про збільшення чисельності армії, - російські ЗМІ

Президент Росії Путін підписав указ, за яким штатна чисельність Збройних сил Росії зросте на 137 тисяч - до 2,04 мільйона осіб.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на указ Путіна.

"Встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації в кількості 2 039 758 одиниць, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців", - йдеться в тексті документа.

Фото: Російські ЗМІ

За попереднім указом, від 17 листопада 2017 року, російські війська мали чисельність 1 902 758 чоловік, у тому числі 1 013 628 військовослужбовців. Тож нинішнє збільшення стосується виключно військовослужбовців, їхня безпосередня кількість у російській армії зросте на 137 000 чоловік.

Новий указ набере чинності з 1 січня 2023 року.

Нагадаємо, минулої доби російська армія втратила 150 військових, п’ять танків і три гелікоптери. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.