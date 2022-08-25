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Агента ФСБ у Кабміні засуджено до 12 років за ґратами, - СБУ

Його майно буде конфісковане.

Агента ФСБ у Кабміні засуджено до 12 років за ґратами, - СБУ
Фото: пресцентр СБУ

На основі зібраної Службою безпеки доказової бази Шевченківський районний суд м. Києва засудив до 12 років позбавлення волі завідувача відділу Секретаріату Кабміну, який шпигував на ФСБ РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.

"Фігуранта визнано винним у державній зраді. Окрім тюремного строку суд призначив конфіскацію всього майна, яке перебуває в його власності", - йдеться у повідомленні.

Затриманий завідувач Секретаріату Кабміну
Фото: СБУ (скрін з відео)
Затриманий завідувач Секретаріату Кабміну

Нагадаємо, що на початку року СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України. Вони передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців за "винагороду" від 2 до 15 тис. доларів залежно від рівня таємності і важливості зібраних даних.

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