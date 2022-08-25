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Переломний момент у війні розпочався: росіяни почали розуміти, що розплата прийде, – Буданов

“Російська армія – зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта”.

Переломний момент у війні розпочався: росіяни почали розуміти, що розплата прийде, – Буданов
Кирило Буданов
Фото: УП

У війні вже розпочався переломний момент, росіяни почали розуміти, що вона стосується їх, а не йде десь у світі.

Про це начальник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в ефірі національного телемарафону UArazom.

За словами керівника воєнної розвідки України, росіяни почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна, системи ППО не такі вже й хороші – і армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово окуповану українську територію.

“Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта. І розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна – це не десь там у якійсь частині світу, а у них. Тому переломний момент уже розпочався”, – заявив Буданов. 

 

Нагадаємо, з 24 лютого по 25 серпня Збройні сили України ліквідували близько 45 850 російських військових. За минулу добу ворожа армія втратила близько 150 окупантів, п’ять танків, три гелікоптери й іншу військову техніку.

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