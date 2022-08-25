Окупанти обстріляли з артилерії громаду у Сумській області

Жертв та руйнувань немає.

Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли одну з громад у Сумській області: зафіксовано 16 "прильотів" зі ствольної артилерії.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч на 25 серпня минула спокійно. Ранок, після 7 години, почався з артобстрілу Великописарівської громади. 16 "прильотів" зі ствольної артилерії", – зазначив він.

Живицький додав, що обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, російські війська у День Незалежності обстріляли 58 населених пунктів України.