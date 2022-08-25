Відкладена війна за незалежність України
Відкладена війна за незалежність України
Росія вдарила ракетами по Хмельниччині, - Гамалій (оновлено)
Росія вдарила ракетами по Хмельниччині, - Гамалій (оновлено)
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Гаражі аеропорту “Гельсінкі” переповненні елітними авто з російськими номерами, – The Guardian
Гаражі аеропорту “Гельсінкі” переповненні елітними авто з російськими номерами, – The Guardian
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Перехоплення ГУР: ЗСУ знищили управління 56 бригади ворога на Херсонщині
Перехоплення ГУР: ЗСУ знищили управління 56 бригади ворога на Херсонщині
Україна святкує День Незалежності, вперше – в умовах великої війни
Україна святкує День Незалежності, вперше – в умовах великої війни
Через ракетні обстріли Запоріжжя було пошкоджено майже десяток багатоквартирних будинків, - Куртєв
Через ракетні обстріли Запоріжжя було пошкоджено майже десяток багатоквартирних будинків, - Куртєв
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли з артилерії громаду у Сумській області

Жертв та руйнувань немає.

Окупанти обстріляли з артилерії громаду у Сумській області
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли одну з громад у Сумській області: зафіксовано 16 "прильотів" зі ствольної артилерії.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч на 25 серпня минула спокійно. Ранок, після 7 години, почався з артобстрілу Великописарівської громади. 16 "прильотів" зі ствольної артилерії", – зазначив він.

Живицький додав, що обійшлося без жертв та руйнувань.

 

Нагадаємо, російські війська у День Незалежності обстріляли 58 населених пунктів України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також