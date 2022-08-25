Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні

Хоча останні повідомлення Бюро економічної безпеки та інших українських правоохоронців дають надію на те, що цього більше не буде.

Зміна вивіски та використання австрійської «компанії-прокладки» дозволяє компанії, яка наповнює грошима бюджет країни-окупанта, уникати українських та міжнародних економічних санкцій і спокійно заробляти в України.

Фото: EPA/UPG

«Пацифісти» у російській формі

З початком повномасштабної війни РФ проти України «ЛУКОЙЛ» публічно виступила за припинення війни. Тут нічого дивного – компанії часто використовують пацифізм задля формування позитивного іміджу. Також – як аргумент, щоб уникнути потрапляння у санкційний список. Хоч показний пацифізм не заважає «Лукойлу» пропагувати російську армію і бути одним з найбільших постачальником палива для неї.

Зв'язки "ЛУКОЙЛ" та російської армії давні та дуже тісні. Два роки тому фірмові товари бренду «Армия России» до 9 травня з'явилися у продажу на автозаправних станціях «ЛУКОЙЛ» – стійки з одягом, напоями та харчами, дерев'яними конструкторами та сувенірами у фірмовій стилістиці російської армії.

Така демонстративна лояльність невипадкова: згідно з інформацією про переможців тендерів Міністерства оборони РФ на постачання палива для армійських підрозділів, компанія «ЛУКОЙЛ» є найбільшими приватним постачальником палива для армії РФ.

Фото: EPA/UPG Президент Путін тисне руку главі ЛУКОЙЛу Алєкпєрову під час зустрічі в резиденції Ново-Огарьово під Москвою, 2 лютого 2015 року.

До того ж, за словами російського міністра оборони Сєргєя Шойгу, «Роснєфть» та «ЛУКОЙЛ» опікувались у 2019 році введенням в експлуатацію десятків паливнозаправних комплексів на аеродромах армії Росії . Певно, саме за їх допомогою заправляють літаки, що завдають ракетних ударів по українських містах.

Президент «ЛУКОЙЛу» Вагіт Алєкпєров, разом з Владіміром Путіним та Сєргєм Шойгу є членами опікунської ради Російського географічного товариства. Який фактично є закритим клубом російської еліти та ближнього кола Путіна.

А ще Алєкпєров та «ЛУКОЙЛ» фінансують «відновлення творчого потенціалу Академічного ансамблю пісні та танцю російської армії імені О.В. Алєксандрова».

Також відомо, що «ЛУКОЙЛ» перераховував кошти в спеціальний багатомільярдний венчурний фонд, яким керує донька Шойгу Ксенія.

Фото: babr24.com Алєкпєров та Шойгу тиснуть руки після угоди між компанією та міноборони РФ про фінансову підтримку Академічного ансамблю пісні та танцю Російської армії імені О.В. Алєксандрова .

Тож не дивно, що попри «пацифістські» заяви вже з початком війни в Україні, напередодні 9 травня у цьому році, президента «ЛУКОЙЛу» Вагіта Алєкпєрова в РФ нагородили орденом «За заслуги перед вітчизною».

Бізнес «ЛУКОЙЛу» в Україні

У 2015 році росіяни заборонили своїм компаніям постачати паливо в Україну. Та вже в березні 2016-го «ЛУКОЙЛ» та «Роснєфть» отримали дозвіл на відновлення постачань.

«ЛУКОЙЛ» офіційно повідомив, що компанія буде постачати енергоносії «виключно кінцевим споживачам – мережам автозаправних станцій, міським комунальним службам, виробникам сільськогосподарської продукції та іншим цивільним споживачам». Це тоді підтвердив голова компанії Вагіт Алєкпєров.

Фото: EPA/UPG Голова компанії LUKOIL Вагіт Алєкпєров

Яким же чином це забезпечили?

29 квітня 2015 року дочку російської компанії «ЛУКОЙЛ», що діяла на території України як «ЛУКОЙЛ-Україна» і мала у власності близько 240 автозаправних станцій та 6 нафтобаз, придбала австрійська компанія AMIC Energy Management GmbH.

Та особливості продажу і структури цієї, по нашому ТОВки, дозволяють детективам Бюро економічної безпеки України, зробити висновки про те, що вона є , так би мовити, «прокладкою», «ширмою», яку контролює той самий «ЛУКОЙЛ».

Найперше, це інвестиційна компанія, яка на ринку палива майже не мала досвіду.

А ще у неї є, скажімо так, доволі скромний установчий капітал в декілька тисяч євро, хоча оперує вона мільярдами.

Згідно даних одного з ресурсів австрійської ділової інформації, AMIC Energy Management GmbH була зареєстрована у вересні 2013 року з установчим капіталом в 35 тисяч євро. При цьому її стовідсотковим власником зазначена AMIC Energy Holding GmbH, яка теж має установчий капітал в 35 тис. євро. Зареєстрували її на місяць раніше три співзасновники.

Цікаво, що на момент створення AMIC Energy Management GmbH, і купівлі нею 240 автозаправок та 6 нафтобаз в Україні, в ній працювало аж дві людини, один з яких це власне виконавчий директор Гюнтер Маєр (Günter Maier).

Фото: smatrics.com Гюнтер Маєр (Günter Maier), ліворуч

Згідно даних Linkedin він до цього відпрацював понад пять років найбільшій в Австрії, та й Центральній Європі нафтовій компанії OMV (Österreichische Mineralölverwaltung AG).

І це важливо, бо австрійська OMV тісно пов’язана з «ЛУКОЙЛом», який навіть намагався поглинути її, та, зрештою потім придбав один з заводів OMV.

З OMV пов'язаний і нший ТОП АМІС - Вольфганг Руттеншторфер, який став головувати в її наглядовій раді після того, як займав посаду гендиректора в Österreichische Mineralölverwaltung AG.

А от гендиректором української частини AMIC – «АМІК Україна» – був Роберт Новек, який до цього теж був пов'язаний з бізнесом «ЛУКОЙЛ» в Європі та навіть був одним з директорів у чеському відділенні росіян.

Фото: glavcom.ua Гендиректор «АМІК Україна» Роберт Новек

Зв'язок з росіянами має й акціонер та радник з фінпитань Манфред Кунце.

Тож, цілком виходить, що ця нехитра зміна вивіски дала змогу «ЛУКОЙЛУ» - постачальнику російської армії, уникати санкцій та заробляти в Україні. Прибуток компанії «АМІК Україна» у 2019 році склав 4,2 млрд. грн. Але вже у 2020 році дохід компанії оцінювався в 7,4 млрд, а чистий прибуток – “мінус” 1,7 млрд грн.

При цьому, зв'язок із Росією «АМІК Україна» заперечувала і навіть погрожувала подати в суд на відшкодування моральної та матеріальної шкоди за блокування у січні 2016 року автозаправок в рамках акції по бойкоту російського бізнесу в Україні.

Тож хоча «ЛУКОЙЛ» змінив вивіску, компанія не перестала бути російською і загрожувати національній безпеці нашої країни.

Фото: скрин відео пікет АЗС Amic Energy в Києві в 2016 Фото: скрин відео Громадське АЗС Amic Energy в Києві Фото: glavcom.ua Фото: glavcom.ua

Фінал історії?

Нещодавно Бюро економічної безпеки оголосило про арешт автомобільних заправних станцій, складів, земельних ділянок та корпоративних прав –загалом 308 об’єктів нерухомості, «які належать одній з найбільших мереж АЗС на території України».

У повідомлені йдеться про те, що співробітники БЕБ з’ясували, що бенефіціари та службові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни РФ.

Слідство встановило, що службові особи підприємств, упродовж 2015-2022 років, штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами. Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. При збитковій діяльності в Україні, премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії. Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень.

Фото: Facebook/amic.energy

Також БЕБ встановило, що упродовж 2016-2021 років зазначені підприємства виплачували дивіденди на користь компаній-нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є РФ та одне з її товариств. У результаті такої діяльності було легалізовано грошові кошти у сумі понад 1 млрд гривень.

І хоча про назву мережі правоохоронці не повідомляють, джерела на ринку переконані: йдеться саме про «австрійський» «АМІС».

Більш того, за повідомленням литовських ЗМІ, компанія Viada LT, яка володіє мережею автозаправних станцій, ініціює розірвання договору про управління АЗС з компанією Amic Lietuva (колишня Lukoil Baltija), «якщо підтвердиться інформація про розслідування, що проводиться в Україні про зв'язки з Росією іншої групи».

Медіа прямо зазначає, що: «Бюро економічної безпеки України розпочало розслідування з приводу компанії Amic energy, оскільки має у своєму розпорядженні дані про можливий уникнення податків, про те, що вигодонабувачі та офіційні особи, які беруть участь у продажу пального та мастильних матеріалів, пов'язані, а справжні їх власники - громадяни Росії».

Державі знадобиться

Наприкінці травня у НАК «Нафтогаз» заявили, що компанія має наміри стати оператором національної мережі з часткою на ринку нафтопродуктів до 30%.

Напередодні уряд ухвалив передачу в управління «Нафтогазу» 172 АЗС компанії Glusco, яка належала Віктору Медведчуку. Та частка Glusco на ринку неспівставна амбіціями «Нафтогазу» зайняти 30% ринку. Арешт детективами Бюро економічної безпеки ще 200 заправок дає можливість для створення серйозного державного оператора ринку.

Фото: nefterynok.info

«Якщо до цього додати ще близько 200 заправок AMIC Energy, то на паливному ринку може з’явитися потужний державний гравець», – каже топменеджер компанії-конкурента. Майбутній оператор поступатиметься за розміром тільки мережі «Укрнафта» яка до 24 лютого оперувала близько 540 станціями.

Тож доречно допустити, що в Україні незабаром можуть оголосити про націоналізацію російських активів, що стануть у нагоді для створення потужного державного оператора на ринку АЗС.