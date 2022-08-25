Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні

«Пацифісти» у російській формі
З початком повномасштабної війни РФ проти України «ЛУКОЙЛ» публічно виступила за припинення війни. Тут нічого дивного – компанії часто використовують пацифізм задля формування позитивного іміджу. Також – як аргумент, щоб уникнути потрапляння у санкційний список. Хоч показний пацифізм не заважає «Лукойлу» пропагувати російську армію і бути одним з найбільших постачальником палива для неї.
Зв'язки "ЛУКОЙЛ" та російської армії давні та дуже тісні. Два роки тому фірмові товари бренду «Армия России» до 9 травня з'явилися у продажу на автозаправних станціях «ЛУКОЙЛ» – стійки з одягом, напоями та харчами, дерев'яними конструкторами та сувенірами у фірмовій стилістиці російської армії.
Така демонстративна лояльність невипадкова: згідно з інформацією про переможців тендерів Міністерства оборони РФ на постачання палива для армійських підрозділів, компанія «ЛУКОЙЛ» є найбільшими приватним постачальником палива для армії РФ.
До того ж, за словами російського міністра оборони Сєргєя Шойгу, «Роснєфть» та «ЛУКОЙЛ» опікувались у 2019 році введенням в експлуатацію десятків паливнозаправних комплексів на аеродромах армії Росії . Певно, саме за їх допомогою заправляють літаки, що завдають ракетних ударів по українських містах.
Президент «ЛУКОЙЛу» Вагіт Алєкпєров, разом з Владіміром Путіним та Сєргєм Шойгу є членами опікунської ради Російського географічного товариства. Який фактично є закритим клубом російської еліти та ближнього кола Путіна.
А ще Алєкпєров та «ЛУКОЙЛ» фінансують «відновлення творчого потенціалу Академічного ансамблю пісні та танцю російської армії імені О.В. Алєксандрова».
Також відомо, що «ЛУКОЙЛ» перераховував кошти в спеціальний багатомільярдний венчурний фонд, яким керує донька Шойгу Ксенія.
Тож не дивно, що попри «пацифістські» заяви вже з початком війни в Україні, напередодні 9 травня у цьому році, президента «ЛУКОЙЛу» Вагіта Алєкпєрова в РФ нагородили орденом «За заслуги перед вітчизною».
Бізнес «ЛУКОЙЛу» в Україні
У 2015 році росіяни заборонили своїм компаніям постачати паливо в Україну. Та вже в березні 2016-го «ЛУКОЙЛ» та «Роснєфть» отримали дозвіл на відновлення постачань.
«ЛУКОЙЛ» офіційно повідомив, що компанія буде постачати енергоносії «виключно кінцевим споживачам – мережам автозаправних станцій, міським комунальним службам, виробникам сільськогосподарської продукції та іншим цивільним споживачам». Це тоді підтвердив голова компанії Вагіт Алєкпєров.
Яким же чином це забезпечили?
29 квітня 2015 року дочку російської компанії «ЛУКОЙЛ», що діяла на території України як «ЛУКОЙЛ-Україна» і мала у власності близько 240 автозаправних станцій та 6 нафтобаз, придбала австрійська компанія AMIC Energy Management GmbH.
Та особливості продажу і структури цієї, по нашому ТОВки, дозволяють детективам Бюро економічної безпеки України, зробити висновки про те, що вона є , так би мовити, «прокладкою», «ширмою», яку контролює той самий «ЛУКОЙЛ».
Найперше, це інвестиційна компанія, яка на ринку палива майже не мала досвіду.
А ще у неї є, скажімо так, доволі скромний установчий капітал в декілька тисяч євро, хоча оперує вона мільярдами.
Згідно даних одного з ресурсів австрійської ділової інформації, AMIC Energy Management GmbH була зареєстрована у вересні 2013 року з установчим капіталом в 35 тисяч євро. При цьому її стовідсотковим власником зазначена AMIC Energy Holding GmbH, яка теж має установчий капітал в 35 тис. євро. Зареєстрували її на місяць раніше три співзасновники.
Цікаво, що на момент створення AMIC Energy Management GmbH, і купівлі нею 240 автозаправок та 6 нафтобаз в Україні, в ній працювало аж дві людини, один з яких це власне виконавчий директор Гюнтер Маєр (Günter Maier).
Згідно даних Linkedin він до цього відпрацював понад пять років найбільшій в Австрії, та й Центральній Європі нафтовій компанії OMV (Österreichische Mineralölverwaltung AG).
І це важливо, бо австрійська OMV тісно пов’язана з «ЛУКОЙЛом», який навіть намагався поглинути її, та, зрештою потім придбав один з заводів OMV.
З OMV пов'язаний і нший ТОП АМІС - Вольфганг Руттеншторфер, який став головувати в її наглядовій раді після того, як займав посаду гендиректора в Österreichische Mineralölverwaltung AG.
А от гендиректором української частини AMIC – «АМІК Україна» – був Роберт Новек, який до цього теж був пов'язаний з бізнесом «ЛУКОЙЛ» в Європі та навіть був одним з директорів у чеському відділенні росіян.
Зв'язок з росіянами має й акціонер та радник з фінпитань Манфред Кунце.
Тож, цілком виходить, що ця нехитра зміна вивіски дала змогу «ЛУКОЙЛУ» - постачальнику російської армії, уникати санкцій та заробляти в Україні. Прибуток компанії «АМІК Україна» у 2019 році склав 4,2 млрд. грн. Але вже у 2020 році дохід компанії оцінювався в 7,4 млрд, а чистий прибуток – “мінус” 1,7 млрд грн.
При цьому, зв'язок із Росією «АМІК Україна» заперечувала і навіть погрожувала подати в суд на відшкодування моральної та матеріальної шкоди за блокування у січні 2016 року автозаправок в рамках акції по бойкоту російського бізнесу в Україні.
Тож хоча «ЛУКОЙЛ» змінив вивіску, компанія не перестала бути російською і загрожувати національній безпеці нашої країни.
Фінал історії?
Нещодавно Бюро економічної безпеки оголосило про арешт автомобільних заправних станцій, складів, земельних ділянок та корпоративних прав –загалом 308 об’єктів нерухомості, «які належать одній з найбільших мереж АЗС на території України».
У повідомлені йдеться про те, що співробітники БЕБ з’ясували, що бенефіціари та службові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни РФ.
Слідство встановило, що службові особи підприємств, упродовж 2015-2022 років, штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами. Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. При збитковій діяльності в Україні, премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії. Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень.
Також БЕБ встановило, що упродовж 2016-2021 років зазначені підприємства виплачували дивіденди на користь компаній-нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є РФ та одне з її товариств. У результаті такої діяльності було легалізовано грошові кошти у сумі понад 1 млрд гривень.
І хоча про назву мережі правоохоронці не повідомляють, джерела на ринку переконані: йдеться саме про «австрійський» «АМІС».
Більш того, за повідомленням литовських ЗМІ, компанія Viada LT, яка володіє мережею автозаправних станцій, ініціює розірвання договору про управління АЗС з компанією Amic Lietuva (колишня Lukoil Baltija), «якщо підтвердиться інформація про розслідування, що проводиться в Україні про зв'язки з Росією іншої групи».
Медіа прямо зазначає, що: «Бюро економічної безпеки України розпочало розслідування з приводу компанії Amic energy, оскільки має у своєму розпорядженні дані про можливий уникнення податків, про те, що вигодонабувачі та офіційні особи, які беруть участь у продажу пального та мастильних матеріалів, пов'язані, а справжні їх власники - громадяни Росії».
Державі знадобиться
Наприкінці травня у НАК «Нафтогаз» заявили, що компанія має наміри стати оператором національної мережі з часткою на ринку нафтопродуктів до 30%.
Напередодні уряд ухвалив передачу в управління «Нафтогазу» 172 АЗС компанії Glusco, яка належала Віктору Медведчуку. Та частка Glusco на ринку неспівставна амбіціями «Нафтогазу» зайняти 30% ринку. Арешт детективами Бюро економічної безпеки ще 200 заправок дає можливість для створення серйозного державного оператора ринку.
«Якщо до цього додати ще близько 200 заправок AMIC Energy, то на паливному ринку може з’явитися потужний державний гравець», – каже топменеджер компанії-конкурента. Майбутній оператор поступатиметься за розміром тільки мережі «Укрнафта» яка до 24 лютого оперувала близько 540 станціями.
Тож доречно допустити, що в Україні незабаром можуть оголосити про націоналізацію російських активів, що стануть у нагоді для створення потужного державного оператора на ринку АЗС.