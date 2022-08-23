​Мінагрополітики закликає агровиробників реєструватися в ДАР для отримання допомоги

Деержреєстрі вже зареєструвалися понад 3 тис. аграріїв, які зможуть отримати не лише бюджетну, а й міжнародну допомогу.

іністерство аграрної політики та продовольства закликає агровиробників реєструватися в Державному аграрному реєстрі для отримання допомоги.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра агрополітики Денис Башлик, передає кореспондент LB.ua.

Наразі в ДАР уже зареєструвалися понад 3 тис. аграріїв, які зможуть отримати не лише бюджетну, а й міжнародну допомогу. З 1 вересня буде запущено дві програми для малих агровиробників.

"На сьогодні ми вже маємо 18 млн тонн свіжого зібраного врожаю. Міністерство в таких складних умовах доклало максимум зусиль, щоб наші аграрії отримали підтримку. Тому ми створили Державний аграрний реєстр, щоб забезпечити якомога спрощені та не бюрократизовані процедури для аграріїв для отримання не лише бюджетних дотацій, а й міжнародної технічної допомоги або міжнародної гуманітарної допомоги", - пояснив Башлик.

За його словами, створена саме єдина централізована державна платформа - ДАР, куди вже звертаються аграрії за допомогою від міжнародних партнерів та держави. Світовий банк також буде залучено до ДАР.

На сьогодні в реєстрі вже зареєструвалися понад 3 тис. агровиробників. Лідерами залишаються аграрні виробники з Львівської, Київської, Кіровоградської та Вінницької областей.

"Реєстрація займає не більше трьох хвилин. Для цього необхідно мати електронний підпис або електронно-цифровий та зареєструватися. Далі уся інформація по агровиробнику автоматично підтягнеться з усіх чинних реєстрів: Єдиного державного, Єдиного земельного кадастру, тварин та речових прав", - додав заступник міністра.

За його словами, на платформі також є додаткові поля для заповнення. Зокрема, інформація щодо збору врожаїв. Однак їх заповнення можливе вже після реєстрації.

"Кабінет міністрів вже прийняв розпорядження щодо порядку розподілу коштів. Дуже скоро буде анонс щодо двох програм підтримки малих агровиробників. Тож ми рекомендуємо усім аграрним виробникам, які мають до 120 гектарів чи до 100 корів, реєструватися в Державному аграрному реєстрі онлайн, щоб взяти участь в цих програмах, які анонсують вже 1 вересня", - закликав він.

Нагадаємо, 17 серпня уряд схвалив порядок використання фіндопомоги аграріями, які найбільше постраждали від війни. Загальна сума програми складає 1,5 млрд грн.

Проєкт фінансується за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу. Ним зможуть скористатися агровиробники, які обробляють від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або які утримують від 3 до 100 корів.

Безповоротна допомога в розмірі 3100 грн виплачуватиметься за один гектар сільськогосподарських угідь (але не більше 372 тис. грн), а також 5300 грн за вирощену дійну корову (але не більше 530 тис. грн).