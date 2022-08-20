Від початку роботи "зернового коридору" з портів України вийшло 27 суден, завантажених 670 тисячами тонн агропродукції.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Під завантаження в порти прибули 18 суден. Ще 40 подали заявки на захід.

"Україна дотримується своїх зобов'язань перед світом у боротьбі з глобальним голодом. Дякуємо союзникам за виконання безпекових гарантій в Чорному морі", - зазначили в міністерстві.

Також у відомстві оприлюднили відео завантаження судна, яке прямуватиме до північної Африки.

Нагадаємо, 6 серпня в Україну прибуло перше від початку блокади судно (балкер FULMAR S) під завантаження. А 1 серпня перше судно покинуло Одеський порт.