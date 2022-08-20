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"Зерновий коридор": за 20 днів з українських портів вийшло 27 суден, а 40 подали заявки на захід

Наразі відвантажили 670 тисяч тонн агропродукції.

"Зерновий коридор": за 20 днів з українських портів вийшло 27 суден, а 40 подали заявки на захід
Фото: https://t.me/miUkraune

Від початку роботи "зернового коридору" з портів України вийшло 27 суден, завантажених 670 тисячами тонн агропродукції.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Під завантаження в порти прибули 18 суден. Ще 40 подали заявки на захід.

"Україна дотримується своїх зобов'язань перед світом у боротьбі з глобальним голодом. Дякуємо союзникам за виконання безпекових гарантій в Чорному морі", - зазначили в міністерстві.

Також у відомстві оприлюднили відео завантаження судна, яке прямуватиме до північної Африки.

Нагадаємо, 6 серпня в Україну прибуло перше від початку блокади судно (балкер FULMAR S) під завантаження. А 1 серпня перше судно покинуло Одеський порт.

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