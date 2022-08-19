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Із 20 серпня українські банки зможуть продавати клієнтам банківські метали, - НБУ

Українці отримали додаткову альтернативу зберігати гроші замість придбання валюти.

Із 20 серпня українські банки зможуть продавати клієнтам банківські метали, - НБУ
Фото: uprom.info

Від завтра, 20 серпня, банки зможуть продавати клієнтам банківські метали (золото, срібло, платину тощо) із фізичним постачанням у відділеннях.

Про це повідомили в НБУ.

Таким кроком Національний банк України хоче частково переорієнтувати попит на готівкову іноземну валюту.

На думку фінустанови, рішення про продаж банківських металів має сприяти стабілізації ситуації у готівковому сегменті валютного ринку. Українці отримають додаткову альтернативу зберігати гроші у банківських металах замість придбання валюти. 

"Банки здійснюють зазначений продаж у межах залишку банківських металів у касі банку станом на 19 серпня 2022 року. Додатково до цього залишку  включається обсяг перевищення купівлі банківських металів із фізичною поставкою над обсягом їх продажу за всіма банківськими металами з фізичною поставкою, що розраховується в тройських унціях за кожним із металів окремо, починаючи з 19 серпня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів", - зазначили в НБУ.

Раніше продавати банківські метали фінустанови могли тільки у відділеннях на територіях, що перебувають під загрозою окупації Росією.

Також НБУ дозволив банкам самостійно встановлювати курс під час продажу безготівкової іноземної валюти українцям із подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців.

Нагадаємо, раніше Нацбанк послабив частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.

Днями фінустанова відтермінувала перехід на нове покоління системи електронних платежів із 20 серпня.

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