Нацбанк послабив частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу

Банкам дозволили не застосовувати ліміт на розрахунки гривневими картками за кордоном для купівлі товарів військового призначення.

Національний банк України дозволив банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів за гривневими платіжними картками за кордоном для купівлі товарів військового призначення.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Операції за рахунком волонтера повинні бути типовими для тих, що здійснювалися за його рахунками до 21 липня 2022 року і перевищували еквівалент 100 тис. грн на місяць. Також має бути подано до банку листа від держоргану або військової частини про співпрацю з волонтером та замовлення товарів, якщо сума такої операції перевищує 400 тис. грн на місяць.

Крім того, необхідно надати орієнтовну вартість товару і термініви виконання замовлення, а також поінформувати банк про збір коштів.

До списку товарів, які можуть купувати волонтери, належать: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова і тактична форма, військове і тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для стеження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати і засоби для надання медичної допомоги.

Також до переліку товарів військового призначення додано рації, для придбання яких громадяни мають можливість купувати валюту та переказувати її за кордон у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в еквіваленті).

Крім цього, враховуючи потреби бізнесу, Нацбанк спростив валютні обмеження, зокрема використання корпоративних платіжних карток.

Постанова також дозволяє банкам продавати інвалюту українським юрособам і фізособам-підприємцям із зарахуванням на рахунок клієнта в інвалюті для подальшого використання валюти на здійснення витрат за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном. Зокрема, витрачати ці кошти можна на відрядження працівників за кордон виключно для оплати добових витрат у межах щоденного ліміту в розмірі 80 євро на одного працівника, на проживання та транспортні витрати (з документальним підтвердженням розрахунку зазначених витрат).

Розрахунки валютними картками можуть здійснюватися без обмежень.

Обмеження щодо ліміту в 100 тис. грн на місяць не поширюватиметься на клієнтів банку – юросіб, які здійснюють перевезення вантажів у міжнародних сполученнях на підставі документів, що надають право на здійснення відповідних перевезень.

Нагадаємо, в липні в НБУ пообіцяли обговорити з волонтерами, як вирішити питання з лімітом для розрахунків за кордоном.