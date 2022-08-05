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Віталій Кім сказав, коли вирішиться питання можливості розблокування експорту зерна з портів Миколаївщини

“Це дуже важливо для України і світу загалом”.

Віталій Кім сказав, коли вирішиться питання можливості розблокування експорту зерна з портів Миколаївщини
Фото: Telegram/Валентин Резніченко

Міністерство інфраструктури України вивчає можливість початку експорту аграрної продукції із портів Миколаївської області в рамках Стамбульських зернових угод. Це триватиме від двох тижнів до одного місяця.

Про це повідомив під час телемарафону UArazpm голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Я розмовляю з Олександром Кубраковим, міністром інфраструктури. Він говорив мені, що від двох тижнів до місяця буде зрозуміло, чи можливо, в які терміни розблокувати порти Миколаєва. Це дуже важливо не лише для Миколаївської області, а й для України, і всього світу загалом", – зазначив Кім.

Нагадаємо, з українських портів уже вийшли 4 із 17 заблокованих російським флотом зерновозів, і один прямує для завантаження.

Раніше повідомлялось, що до відправлення з України готові 15 суден із зерном, ще два – на черзі.

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