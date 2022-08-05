У ПФУ розповіли про стан фінансування пенсій українцям

Пенсійний фонд оприлюднив дані про стан фінансування відповідних виплат українцям станом на 4 серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужбі ПФУ.

На пенсії спрямували 13,5 мільярда гривень. З них 3,5 млрд українці отримають через "Укрпошту", решту 10 млрд – через уповноважені банки.

"Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. АТ "Укрпошта" розпочато доставку пенсійних виплат за серпень", – зазначили в Пенсійному фонді.

Також у серпні надали вже 146 тисяч пенсійних послуг громадянам, які звернулися до органів ПФУ.

Нагадаємо, мешканцям територій, які тимчасово перебувають під російською окупацією і де тривають бої, перераховуватимуть пенсії та соцвиплати через "Укрпошту".

З 1 серпня поштовий оператор працює лише на підконтрольній Україні території.