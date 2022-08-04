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У порт Чорноморська йде за зерном перший балкер, - Братчук

Балкер має прийти до Одеси вже завтра.

У порт Чорноморська йде за зерном перший балкер, - Братчук
Фото: marinetraffic.com

Від турецької протоки Дарданели у порт "Чорноморськ" йде балкер OSPREY S під прапором Ліберії.  

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

“Судно вийшло з турецького порту Іскендерун в останній день липня та має прибути до України 5-го серпня”, - повідомив Братчук.

Він підкреслив, що це буде перше судно з тих, що не було заблоковано в наших портах з 24-го лютого, яке прямує за українським експортним зерном

Нагадаємо, група інспекторів піднялася на борт Razoni – першого зерновоза, який покинув українські порти у воєнний час. Після огляду судно покине Босфор і попрямує в ліванський порт Триполі.

Раніше повідомлялось, що до відправлення з України готові 15 суден із зерном, ще два – на черзі.

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