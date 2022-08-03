Куди котиться цей курс. Що відбувається з гривнею?

У ситуацію був змушений втрутитись Нацбанк . Регулятор, фактично, звинуватив фінансові установи у нагнітанні паніки на ринку з метою заробітку і пішов на доволі нетрадиційні заходи впливу на них. Та чи зможе НБУ стабілізувати ситуацію на валютному ринку і який курс гривні до долара може бути в серпні?

В останні дні липня курс долара США перетнув психологічну межу в 40 грн/$1 і почав стрімко рухатись далі, сягнувши в певних пунктах обміну 43/$1 грн.

Ринок готівкової валюти в Україні продовжує бурхливо реагувати на корекцію офіційного курсу гривні щодо долара США на 25% до 36,5686 грн/$1.

Чому «просіла» гривня?

Після різкої зміни курсу аж на 25%, рішенням НБУ від 21 липня, населення злякалось за свої заощадження і в Україні виник підвищений попит на валюту, переконаний економічний експерт Тарас Козак.

«Мовляв, якщо вже і Нацбанк відпускає курс, далі долар може бути по 40, 50 гривень і вище», – пояснив він.

Фото: Макс Левін Тарас Козак

Ажіотаж завжди вигідний фінансовим установам, які займаються обміном, бо вони, власне, на цьому й заробляють – купуючи за нижчим курсом, і продаючи за вищим. І це не обов’язково банки, бо цілком легально цим в нашій країні можуть займатись і небанківські фінансові установи. Більш того, банки були обмежені з початку великої війни, в можливостях вільно купувати-продавати валюти рішенням того ж НБУ.

На додачу усі інші альтернативи, які були для збереження грошей до війни, – вклади на депозитах у банках, купівля облігацій, цінних паперів, зрештою, нерухомості, не дають того рівня дохідності, як, простіша та зрозуміліша для багатьох, купівля долара.

Це все спонукало людей пильно стежити за «цінниками» в обмінниках.

Співрозмовники LB.ua в Нацбанку розповідають, що регулятор прогнозував можливі «качелі», проте не очікував той рівень ажіотажу, який виник після зміни офіційного курсу. Тому НБУ був змушений оперативно втрутитись в ситуацію, хоча останніми роками декларує, що його основне завдання – це стабільність курсу, а не його рівень.

Регулятор розраховував, серед іншого, що після перегляду офіційного курсу, банки запропонують населенню більш цікаві програми збереження заощаджень. Наприклад, купівлю валюти через мобільні чи інтернет-додатки, з подальшим розміщенням її на депозитах.

Фото: 24tv.ua

Та різка зміна цифр на світлових табло обмінників українців купувати валюту. Попит на неї стрімко зріс, виник дефіцит. Це, ще більше посилило ажіотаж, бо українці, які вже переживали гіперінфляцію та банкопади 2014 року, доволі болісно сприймають послаблення курсу національної валюти – біля обмінників вишикувались черги.

Окрім суто економічних, виникли й інші передумови нестачі готівки, бо відсутність авіасполучення неба ускладнила доставку грошової маси з інших держав в Україну.

Коли гривня «зайшла в піке» НБУ в останній робочий день липня заборонив небанківським обмінникам виставляти курси валют на електронних табло та звинуватив їх в штучному підвищенні курсу і участі в схемі «карткового туризму».

«Національний банк вважає, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни для отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, є неприпустимим», – повідомила прес-служба регулятора.

При цьому Нацбанк розпорядився, щоб інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют надавалась населенню лише у форматі копії наказу, а не на світлових табло, як було досі.

«Ця інформація розміщуватиметься виключно в касах установ та структурних підрозділів. Водночас небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза касами установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами», – заявили у НБУ.

Фото: joyreactor

Окрім того Нацбанк відновив обов'язок надання цими установами інформації про Реєстр приміщень, в яких здійснюються валютні операції, зобов'язав вести відеоспостереження та переглянути технічні вимоги до кас. «Ці зміни не стосуються банків, оскільки на сьогодні практично не зафіксовано зловживань ними у сфері здійснення торгівлі валютними цінностями у готівковій формі. Однак у разі виявлення таких зловживань аналогічне регулювання буде запроваджено і для банківських установ», – попередили в НБУ.

Як хвіст почав «махати» собакою?

На початку війни Нацбанк усіляко акцентував на тому, що ринок готівкової валюти для нього не є пріоритетним. Справа в тому, що більшість операцій на валютному ринку здійснюється саме у безготівковій валюті. Тому головним для забезпечення фінансової стабільності в час війни був і є безготівковий сегмент, де, зокрема, продають та купують безготівкову валюту експортери та імпортери. Це також було важливо для підтримки критичного імпорту. НБУ не хотів витрачати дорогоцінні золотовалютні резерви на готівковий ринок. Та просідання курсу гривні змусило регулятора звернути увагу й на готівковий ринок.

Як розповіли LB.ua співрозмовники в НБУ, окрім прискіпливості до роботи обмінників та згаданих банківських програм регулятор готовий продавати валюту банкам на спеціальних аукціонах, аби ті, в свою чергу, продавали її населенню.

Директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін вже цілком офіційно повідомив, що Нацбанк готовий до проведення інтервенцій на готівковому валютному ринку разом із поверненням продажу безготівкової валюти.

Фото: minfin.com.ua Директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін

«Ми готові продавати валюту для того, щоб прибрати «мегакурси» як на готівковому, так і на безготівковому ринку. Можливість купівлі валюти для розміщення на депозиті – це перший крок для повернення безготівкового валютного ринку», – сказав він.

Своєю чергою банкір Антон Коваленко спрогнозував, що банки зможуть продавати валюту з націнкою близько 5% від ціни на міжбанку.

«Що мені не подобається на валютному ринку – це різниця між офіційним курсом і готівковим. Впродовж перших місяців після початку війни сформувався певний рівень попиту на готівкову валюту, який до рішення НБУ задовольнявся на рівні 37 грн/$. Чому тоді в обмінниках долар коштує понад 40 грн? Я можу пояснити це лише бажанням торговців валютою зберегти свою маржу», – сказав він.

Фото: finclub.net Антон Коваленко

Який курс гривні може бути в серпні?

Експерти сходяться на тому, що нинішній курс гривні на рівні під 43 грн/$1 більшою мірою сформований ажіотажним попитом і очікують, що в наступні тижні, за наявності інтервенцій НБУ та альтернатив на ринку, він знизиться.

«Виходячи з ціни на міжбанку, курс готівкового долара може становити близько 38,8 грн. Такий курс продажу дозволятиме підтримувати рентабельність. На мою думку, потрібно близько тижня, щоб банки наситили свої обмінні пункти готівковим доларом і збільшили пропозицію», – зазначив Антон Коваленко.

У стабілізації курсу гривні переконаний і фінансовий експерт Віталій Шапран. На його думку нинішнє подорожчання долара у парі з гривнею є прогнозованою реакцією ринку на підвищення офіційного курсу до позначки 36,57 грн/$. Проте вже за тиждень, на його думку, курс долара має знизитись, знову ж таки, через впровадження альтернатив з боку банків.

Фото: banker.ua Віталій Шапран

«Не беріть по 42,0 і навіть по 39,5. Зачекайте, а кому кортить – візьміть через депозит в банку. Пропозицій через депозит достатньо», – зазначив він.

Тож у серпні гривня, як мінімум, має стабілізуватись, або й взагалі відкотитись до показників нижче 40 грн/$1. Робити більш довготривалі прогнози експерти не радять. «Оскільки в країні триває війна, прогнозування курсу хоча б на середньострокову перспективу схоже на ворожіння на кавовій гущі. Курс залежить від ситуації на фронті, термінів розблокування аграрного експорту, темпів надходження міжнародної допомоги», – переконана голова Ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.