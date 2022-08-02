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Понад пів тисячі робочих місць створили у Вінниці на релокованих підприємствах

Релокований бізнес уже налагодив співпрацю з основними закордонними постачальниками.

Понад пів тисячі робочих місць створили у Вінниці на релокованих підприємствах

На релокованих у Вінницю підприємствах уже створили понад 500 робочих місць.

Про це повідомив заступник міського голови Андрій Очеретний.

"Одне з них – велика дистриб'юторська фірма з Мелітополя, яка за півтора місяця фактично з нуля відновила свою роботу. В асортименті – побутова техніка та інструменти для будівництва й ремонтів. Наразі тут працюють понад 40 людей, серед яких є і вінничани", - розповів Очеретний.

Він додав, що релокований бізнес уже налагодив роботу з основними іноземними постачальниками. Також почав співпрацю з місцевим підприємством.

Нагадаємо, в уряді повідомили, що станом на 15 липня в безпечні регіони перемістили 678 підприємств.

У березні Мінекономіки отримало від бізнесу 1164 заявок на релокацію до західних областей.

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