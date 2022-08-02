За три місяці вдалося наростити експорт українських товарів на 20%, – Шмигаль

У березні й квітні він обвалився майже вдвічі.

За три місяці вдалося наростити український експорт на 20%.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зауважив, що після повномасштабного вторгнення Росії експорт українських товарів у березні та квітні обвалився майже вдвічі у порівнянні з довоєнними показниками. Цифра опустилася до близько 2,5 млрд дол. на місяць.

"Три місяці постійної роботи урядової команди та бізнесу дозволили наростити експорт на 20%. Загальна сума експорту в червні склала вже 3,2 млрд доларів. І ми розраховуємо на подальше зростання", – підкреслив глава уряду.

Він зазначив, що відновлення експорту через порти посилить стійкість української економіки. Також це дозволить вітчизняним аграріям реалізувати новий урожай.

"Станом на кінець липня вже зібрано майже 12 млн тонн. При цьому лише пшениці ми очікуємо зібрати на рівні до 20 млн тонн, що уп’ятеро більше від внутрішньої потреби. Тому для нас принципово допомогти аграріям зберегти та реалізувати новий врожай", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, 1 серпня з порту Одеси вийшло перше судно для експорту українського зерна. RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Триполі в Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи.

Днями уряд скасував заборону на експорт жита та мінеральних добрив.