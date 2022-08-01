Виробник чаю Lipton і Brooke Bond іде з Росії

Виробництво припиниться до кінця поточного року.

Міжнародна чайна компанія Ekaterra йде з Росії "через поточне операційне середовище".

Про це компанія повідомила в пресрелізі.

"Це означає, що Ekaterra має намір припинити виробництво чаю марок Lipton, Saito і Brooke Bond у Росії до кінця 2022 року, незабаром після цього припиняться і продаж", − йдеться в повідомленні.

Ekaterra – один з найбільших світових виробників чаю. У портфелі компанії – 34 бренди, зокрема PG tips, Pukka, T2, TAZO та Lipton.

На початку 2022 року компанія Unliver, яка володіла Ekaterra, завершила продаж свого чайного підрозділу фонду CVC Capital Partners VIII. Сума операції становила 4,5 млрд євро.

Нагадаємо, тютюнова компанія Philip Morris піде з Росії до кінця року.