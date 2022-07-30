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Monobank планує дозволити купівлю валюти у застосунку, - Гороховський

Обов'язковим буде розміщення коштів на депозит терміном на три місяці.

Monobank планує дозволити купівлю валюти у застосунку, - Гороховський

Наступного тижня Monobank включить купівлю валюти у застосунку із розміщенням на тримісячний терміновий депозит.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Facebook.

"Це те, що дозволив НБУ. Жодних додаткових комісій. За курсами у застосунку", - додав він.

Нагадаємо, 21 липня Нацбанк вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні, там вважають, що корекція обмінного курсу дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

Крім того, вчора НБУ заборонив небанківським обмінникам виставляти курси валют на електронних табло. На думку регулятора, стрімке підвищення курсу виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту й пропозиції у безготівковому сегменті валютного ринку та може свідчити про винятково спекулятивні підходи до курсоутворення небанківськими установами.

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