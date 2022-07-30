Російський Газпром припинив постачання газу до Латвії.

Про це компанія повідомила у Telegram.

“Сьогодні ПАТ “Газпром” припинило постачання газу до Латвії в рамках липневої заявки через порушення умов відбору газу”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу 27 липня Росія зменшила постачання газу до Європи, що є подальшою ескалацією енергетичного протистояння між Москвою та Європейським союзом. Газопровід “Північний потік-1” постачає одну п’яту від його пропускної спроможності.

Трубопровід є основним маршрутом доставки російського газу до Європи, на який припадає близько третини всього експорту газу РФ до ЄС.