Кабінет міністрів визначив ринкову вартість "Нафтогазу"

Це на 110 млрд гривень більше номінальної вартості акцій компанії.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 29 липня 2022 року № 840.

"Затвердити ринкову вартість 190 150 481 простої іменної акції АТ НАК "Нафтогаз України" у сумі 300 437 760 000 гривень станом на 30 червня 2022 р., визначеній суб’єктом оціночної діяльності – приватним підприємством "Габ’яно" згідно із звітом про незалежну оцінку майна № 14/122/22 від 19 липня 2022 року", – йдеться у звіті.

Уряд також ухвалив рішення збільшити статутний капітал компанії на суму 646 248 000 гривень у власності держави 100% акцій. Це пов'язано із рішенням передати компанії шість ТЕЦ: Дніпровську, Криворізьку, Миколаївську, Херсонську, Одеську, Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, Кабмін не дозволив Нафтогазу розрахуватися за єврооблігаціями, компанія оголосила дефолт. Коштів на рахунках НАК було достатньо, щоб цього не допустити, наголосили в Нафтогазі.